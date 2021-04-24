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Цымбал после 0:3 с Днепром-1: За выживание бороться труднее, чем за чемпионство

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Миная" подвел итоги матча с днепрянами

Цымбал после 0:3 с Днепром-1: За выживание бороться труднее, чем за чемпионство

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал поражение от "Днепра-1" в матче 23-го тура УПЛ.

— "Днепр-1" был сильнее. Но вместе с тем не обошлось без наших ошибок. Первый гол: мы предупреждали их о левой ноге Довбика, что он под нее постоянно заводит мяч, но его упустили. Во втором голе было идеальное исполнение Булецы. К третьему голу привело то, что защитник наш не выбил мяч, и после удара тот попал в руку - пенальти. После этого игра была сделана. Но за второй тайм могу поблагодарить нашу команду. Мы перестроились после перерыва, изменили схему, смелее пошли вперед. При этом оставляли зоны, через которые соперник проводил хорошие контратаки. Мы также могли забить не один мяч и забили его, но...

— Команда ведет тяжелую борьбу за выживание...

— За выживание бороться труднее, чем за чемпионство. Каждая ошибка может быть невосполнимой. Мы будем бороться до последнего, пока будут шансы. Будем биться, и сегодняшний второй тайм надо перенести на следующие игры против тяжелых соперников. Тогда шансы у нас будут.

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В статье: ФК Минай Николай Цымбал
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Источник:
СК "Днепр-1"

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
24.04.2021 в 21:01
""— За виживання боротися важче, ніж за чемпіонство."" - і звідки він про це знає, коли він боровся за чемпіонство? .
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