Непонятный Мариуполь, кризисная Десна, стандартный Колос. Эксперты о 23-м туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги матчей 23-го тура, в котором "Динамо" оформило чемпионство, а борьба внизу турнирной таблицы еще больше обострилась.

Перенесенный матч "Львов" - "Минай" 1:0

Сергей Шебек: Оба коллектива предпочитают играть по схожей схеме: плотная и насыщенная оборона с выходами в контратаки. Но это играть против команд, которые по классу тебя выше. А когда абсолютно равные соперники? Нужно предложить и уметь играть в созидательный футбол. Ну и конечно, в таких матчах никуда без удачи. Она и оказалась на стороне "Львова", забившего курьезный гол с отскоком от стойки в спину Маембе.

В первом тайме небольшим преимуществом владели номинальные хозяева, создали несколько опасных моментов, забили мяч и на перерыв ушли, ведя в счете. У "Миная" можно вспомнить единственный удар Бойко, но мяч прошел чуть выше перекладины. Вторая половина прошла в равной борьбе, обе команды могли по разу отличиться. Закарапатцы могли отыграться, когда Ткачук в штрафной бил через себя, мяч летел в пустые ворота, но Бусько находясь на линии, успел выбить снаряд в поле. У хозяев Ныч в десяти метрах бил с разворота, но мяч прошел в нескольких сантиметрах от стойки. Если с рикошетом "Львову" сопутствовала удача, то от "Миная" она отвернулась. На 53-й минуте после удара Нуриева мяч от ноги защитника взвыл в воздух, но опустился на перекладину. Тоже мог быть курьезный гол. В итоге "Львов" взял три важных очка в борьбе за выживание.

"Мариуполь" - "Рух" 0:3

Александр Севидов: Глядя на невыразительный первый тайм, трудно было предположить, что кто-то сможет победить. Медленный темп, вальяжная игра без эмоций. По сравнению с тем как раньше выглядел "Мариуполь", сейчас непонятно в какой футбол они играют. На первый взгляд, не очень хорошая копия "Шахтера": контроль мяча на любом участке поля, но пока у молодых ребят не хватает мастерства на это, из-за чего было очень много потерь мяча на своей половине поля.

Второй тайм львовяне начали активно, прибавили в движении и получили результат. Пенальти и удаление стало решающим фактором в поражении "Мариуполя". После того как счет стал 1:0, трудно было поверить, что азовцы смогут переломить ход в свою пользу. Буквально минутой ранее "Рух" должен был забивать, но Кухарук выйдя один на один с вратарем, принял нелепое решение. Вместо того чтобы реализовать момент, решил отдать бессмысленную передачу партнеру, и отпасовал сопернику. Просто и легко запорол убойный момент. В этих двух эпизодах остались большие вопросы к паре центральных защитников, которые проиграли как в позиции, так и в скорости.

А второй гол окончательно сломил сопротивление хозяев, которого по большому счету и не было. Был шанс встрепенуться, но не засчитанный мяч в ворота "Руха", психологически надломил их полностью. "Мариуполь" в этом матче было не узнать. У них ничего не получалось, не создали ни одного голевого момента, и по игре заслужили поражения.

"Колос" - "Ворскла" 3:0

Сергей Шебек: Несмотря на крупный счет, команды не показали захватывающий и качественный футбол, а провели обычный среднестатистический матч. В первом тайме соперники играли осторожно, не спеша в среднем темпе, с малым количеством моментов.

"Колос" как всегда сделал упор на стандарты, и это принесло им успех. В первом тайме не хватило точности Милько довести дело до забитого гола. Но все получилось после перерыва. Два мяча после штрафных, и один с одиннадцатиметрового удара. И во всех случаях не вопреки, а благодаря безобразным действиям в защите полтавчан. Когда Костышин и Смирный забивали в гордом одиночестве, никто и не думал их перекрывать. А пенальти - это на совести Яворского. Вот что значит, когда у защитника нет резкости и самое главное скорости. Сказывается возраст. Сначала он проиграл выбор позиции, а затем скоростной забег Исаенко. Получите пенальти и 2:0, после которого стало понятно - шансов у полтавчан хотя бы на ничью не будет.

"Колос" особо ничего не показал, просто звезды в этот день сошлись удачно. Серая игра обеих претендентов за место в еврокубках благополучно сложилась для коваливцев. А "Ворскла" показала, что она не стабильна. После хорошей игры и победы в мачте с "Зарей", невыразительной и блеклой предстала в Коваливке.

"Днепр-1" - "Минай" 3:0

Сергей Шебек: Трудно даже предположить, как "Минай" смог неделю назад забить три мяча "Десне". В той игре они использовали свои три момента, превратив их в три гола. Казалось, команда наконец-то знает, как играть в атаке, но матч против "Днепра-1" показал, что это иллюзия. Сложилось впечатление, что закарпатцы не ведают, как строить атакующие действия, как умело переходить из обороны в атакующую фазу. Да и в обороне сплошной провал.

В первом тайме хозяева отгрузили сопернику три мяча, и второй стал уже обычной формальностью. Все началось с того, что Довбык не реализовал пенальти. Правда, потом забил с игры и реабилитировался за промах с "точки". Игра была полностью под контролем днепрян и прошла с большим преимуществом. Булеца со штрафного сделал шедевр, положив мяч в "девятку". А перед перерывом хозяева третьим голом полностью добили гостей, у которых за 45 минут не было ни одного удара, они просто не доходили до владений днепрян.

Имея комфортный счет, во втором тайме "Днепр-1" немного расслабился, позволив минайцам почувствовать себя атакующей командой. Забили даже гол, который не засчитали.

Безоговорочная победа хозяев и капитуляция на фоне слабой игры закарпатцев. С такой игрой шансов на сохранение прописки в элите не будет. Только чудо может спасти "Минай". Учитывая будущих соперников, и как команда безвольно играет, задача трудновыполнима.

"Львов" - "Десна" 1:0

Сергей Шебек: Никакой сенсации и случайности в победе "Львова" нет. Можно ее назвать заслуженной и закономерной. Львовяне показали атакующий футбол, и кроме забитого мяча, создали достаточно опасных моментов. На фоне кризисной "Десны" хозяева смотрелись пристойно.

Если раньше "Львов" играл от обороны на контратаках, что у них хорошо получалось, то в этом поединке мы увидели с первых минут элементы прессинга, и стремление играть с позиции силы первым номером. Это они продемонстрировали, когда забили гол. Игроки атаки запрессинговали Имерекова, заставив его ошибиться и потерять мяч, последовал перехват, вход в штрафную, где идеально разыграли выход три в два, и Ренан, уложив защитника на пятую точку, технично забил.

Когда было нужно "Львов" от прессинга переходил в оборону, грамотно и умело строя две линии защиты, лишая черниговцев пространства. Во втором тайме у "Десны" были шансы, как сравнять счет, так и пропустить больше. Гуцуляк не смог забить с пенальти, но и львовяне не реализовали свои моменты. "Львов" играл лучше, проявил характер, неуступчивость, чем и заслужил победу. А "Десна" с каждым туром все мелеет, и становится на один уровень со "Львовом", "Днепром-1", "Рухом" и другими командами середняками.

"Заря" - "Олимпик" 2:1

Сергей Шебек: "Заря" с первых минут взяла инициативу и контроль игры в свои руки. И первый гол пришел быстро, после классной атаки через фланг с последующей передачей в штрафную на Гладкого, который в одно касание сбросил на Кочергина и того сбили. Приговор с "точки" хладнокровно и эффектно исполнил Юрченко. После забитого мяча хозяева сбавили обороты, начали играть и катать мяч в среднем темпе, ничего серьезного не создав у ворот соперника. Да, владели инициативой, проведя остаток перового тайма на половине донетчан, но действия были малоэффективны. "Олимпик" полностью сосредоточился на игре в обороне, редко приближаясь на противоположную территорию. Первый раз подошли к штрафной на 21-й минуте, а вошли вглубь ее лишь на 36-й. Игра без шансов на успех.

Второй тайм "олимпийцы" начали активнее и продуктивнее. Прежде чем сравнять счет, пропустили голевой выпад "Зари", Кабаев не использовал шанс. И тут же ответная атака, в которой гости получили право на пенальти. Правда, довольно сомнительный. После перерыва "Олимпик" начал играть смелее, что-то получалось, и команда уже не выглядела безнадежной. "Заря" все еще прибывала в убаюкивающем состоянии, и лишь с выходом Шахаба и Лунева заиграла быстрее. Получились удачные замены, а главное вовремя. Они-то и скомбинировали второй гол.

Как и в первом случае, когда был открыт счет, голевая атака прошла через правый фланг, откуда последовал пас на Лунева, сброс мяча в касание на Шахаба, который филигранным ударом положил круглого в угол. Красивая комбинация и красивый гол иранского легионера бывшей команде.

Закономерный результат. "Заря" была сильнее, создала достаточно моментов для виктории.

"Александрия" - "Шахтер" 2:0

Сергей Шебек: Заслуженная и уверенная победа над уходящим чемпионом. "Александрия" показала свои лучшие качества, навязала борьбу, которую постоянно и выигрывала. За счет характера, игровой дисциплины, самоотдачи и был повержен соперник.

"Шахтер" выглядел просто разбалансированной командой, кажется, что игроки не хотят играть, футбол сейчас для них мучения, и быстрее бы в отпуск. Звучит странно, но "горянки" не могут уже создавать моменты. Играют без ворот, довольствуясь держанием мяча словно не тренировке. За первый тайм всего лишь два удара со средней дистанции в исполнении Степаненко, и ни одного опасно момента. А настойчивые хозяева забили с пенальти. Хотя имели прекрасный шанс сделать это раньше, когда Ковалец выводил на удар Шастала.

Во втором тайме александрийцы играли с таким же рвением и страстью, как и в первом. Желание победить все такого же пассивного соперника увенчалось успехом. Второй гол пришел после быстрой и размашистой атаки по флангу с прострелом в штрафную, где игроки "Шахтера" словно восковые фигуры наблюдали, как Шастал после серии ударов ставит окончательную точку в матче.

"Шахтер" не знал, чем ответить, как созидать в атаке, и лишь на 80-й минуте сотворил опасный момент: Фернандо после подачи с углового бил головой, но рядом со стойкой. И это за весь матч один по-настоящему голевой момент! Если раньше "Шахтер" играл и выигрывал на классе, то сейчас этого класса уже нет. С такой игрой и второе место будет под вопросом. "Александрию" нужно похвалить - этой победой она сглаживает провальный сезон, ибо команда рассчитывала не лучшее выступление.

"Динамо" - "Ингулец" 5:0

Александр Севидов: Тут говорить не о чем. "Динамо" начало рвать несчастный "Ингулец" с первых минут. Стоял один вопрос: сколько смогут не пропустить петровцы до финального свистка. Браво, "Динамо"! Браво, Луческу! Поздравляем с заслуженным чемпионством.