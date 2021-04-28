Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: У меня 37 трофеев. Но Гвардиола нас обгонит - и меня и Фергюсона
Однако тренер Динамо на достигнутом останавливаться не собирается
digi sport
Главный тренер "
- В воскресенье Пеп Гвардиола выиграл Кубок английской лиги, это 30-й трофей в его карьере. У вас 34, и будет 35, если выиграете Кубок. Пеп догонит вас?
- Во-первых, у меня сейчас не 34, а 36 трофеев. Институт футбольной статистики также принимает во внимание два повышения в классе с первого места – с "Корвинулом" и "Брешией". Это также выигранные чемпионаты. А если еще точнее, у меня 37 трофеев!
- Какой последний?
- Кубок против "Стяуа". Мы выиграли, команда соперника ушла с поля. Мне все еще должны вернуть этот трофей! (в 1988-м году, когда "Стяуа" присудили победу в Кубке, засчитав отмененный в матче гол – прим.).
- А что насчет Гвардиолы?
- Пеп нас всех догонит. И меня и Фергюсона. Ему 50 и при таком темпе, с которым он берет трофеи, для него это не будет проблемой. Он умен, он всегда идет туда, где может построить свою команду, где у него есть все ресурсы. И по игре, и по трофеям он всегда на высоком уровне. Вся его карьера проходила на высшем уровне. "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити". Так будет до конца.
- Энтони Хопкинс стал в возрасте 83 лет самым возрастным оскароносным актером. Он только что выиграл приз в "Отце". Мирча Луческу, где он остановится?
- Мне очень нравится Хопкинс, он актер, человек редкого ума. Он талантлив но и очень умен.
- Вы не ответили на мой вопрос. Когда вы остановитесь?
- Если азарт и энтузиазм будут такими же, то никогда.
Популярное сейчас
- Шахтер начал подготовку к Днепру-1 без четырех игроков основы
- Лунин: Когда я хотел поменять цвет машины - Рамос мне посоветовал своих людей
- Tuttosport: киевское Динамо рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона
- Европейский интерес к форвардам Днепра-1, предметный просмотр иностранцами Шастала. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Новости по теме
- 14:35 Украинские Уровень Луческу, качели Кумана, влияние Малиновского и ставка Юве на Роналду. Аудиомнение #88
- 11:52 Зарубежные Две великие победы, Кройф, Лобановский, много голов. История матчей Динамо - Барселона
- 11:35 Украинские Динамофилия или Динамофобия? Как на самом деле Луческу отзывался о киевском Динамо