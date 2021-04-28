Луческу: У меня 37 трофеев. Но Гвардиола нас обгонит - и меня и Фергюсона

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о своих трофеях, сравнил свою работу с работой Гвардиолы, и заявил, что пока что не собирается останавливаться на достигнутов.

- В воскресенье Пеп Гвардиола выиграл Кубок английской лиги, это 30-й трофей в его карьере. У вас 34, и будет 35, если выиграете Кубок. Пеп догонит вас?

- Во-первых, у меня сейчас не 34, а 36 трофеев. Институт футбольной статистики также принимает во внимание два повышения в классе с первого места – с "Корвинулом" и "Брешией". Это также выигранные чемпионаты. А если еще точнее, у меня 37 трофеев!

- Какой последний?

- Кубок против "Стяуа". Мы выиграли, команда соперника ушла с поля. Мне все еще должны вернуть этот трофей! (в 1988-м году, когда "Стяуа" присудили победу в Кубке, засчитав отмененный в матче гол – прим.).

- А что насчет Гвардиолы?

- Пеп нас всех догонит. И меня и Фергюсона. Ему 50 и при таком темпе, с которым он берет трофеи, для него это не будет проблемой. Он умен, он всегда идет туда, где может построить свою команду, где у него есть все ресурсы. И по игре, и по трофеям он всегда на высоком уровне. Вся его карьера проходила на высшем уровне. "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити". Так будет до конца.

- Энтони Хопкинс стал в возрасте 83 лет самым возрастным оскароносным актером. Он только что выиграл приз в "Отце". Мирча Луческу, где он остановится?

- Мне очень нравится Хопкинс, он актер, человек редкого ума. Он талантлив но и очень умен.

- Вы не ответили на мой вопрос. Когда вы остановитесь?

- Если азарт и энтузиазм будут такими же, то никогда.