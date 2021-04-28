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Луческу: У меня 37 трофеев. Но Гвардиола нас обгонит - и меня и Фергюсона

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако тренер Динамо на достигнутом останавливаться не собирается

Луческу: У меня 37 трофеев. Но Гвардиола нас обгонит - и меня и Фергюсона

digi sport

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих трофеях, сравнил свою работу с работой Гвардиолы, и заявил, что пока что не собирается останавливаться на достигнутов.

- В воскресенье Пеп Гвардиола выиграл Кубок английской лиги, это 30-й трофей в его карьере. У вас 34, и будет 35, если выиграете Кубок. Пеп догонит вас?

- Во-первых, у меня сейчас не 34, а 36 трофеев. Институт футбольной статистики также принимает во внимание два повышения в классе с первого места – с "Корвинулом" и "Брешией". Это также выигранные чемпионаты. А если еще точнее, у меня 37 трофеев!

- Какой последний?

- Кубок против "Стяуа". Мы выиграли, команда соперника ушла с поля. Мне все еще должны вернуть этот трофей! (в 1988-м году, когда "Стяуа" присудили победу в Кубке, засчитав отмененный в матче гол – прим.).

- А что насчет Гвардиолы?

- Пеп нас всех догонит. И меня и Фергюсона. Ему 50 и при таком темпе, с которым он берет трофеи, для него это не будет проблемой. Он умен, он всегда идет туда, где может построить свою команду, где у него есть все ресурсы. И по игре, и по трофеям он всегда на высоком уровне. Вся его карьера проходила на высшем уровне. "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити". Так будет до конца.

- Энтони Хопкинс стал в возрасте 83 лет самым возрастным оскароносным актером. Он только что выиграл приз в "Отце". Мирча Луческу, где он остановится?

- Мне очень нравится Хопкинс, он актер, человек редкого ума. Он талантлив но и очень умен.

- Вы не ответили на мой вопрос. Когда вы остановитесь?

- Если азарт и энтузиазм будут такими же, то никогда.

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В статье: Мирча Луческу Хосеп Гвардиола Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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Комментарии (3)
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unnamed (Cape May)
28.04.2021 в 01:18
Луческу - противоречивая фигура. Но боевитость и целеустремленность у него есть. Объективно - он тренер самого высокого уровня в УПЛ.
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0
0
balamyt (Boston)
28.04.2021 в 00:38
Ну это в пику Ультрас..
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0
-1
kyrnix (Киев)
28.04.2021 в 00:40
Нет, это маразматика окончательно понесло. Начал вспоминать бурную молодость и липовые победы. Про Брешию помнит, а вот про Интер почему то нет.
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0
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