Десна - Колос: АУДИО LIVE трансляция матча УПЛ

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Мы начинаем в 13:55! Обе команды ведут активную борьбу за еврокубки. Десна в двух последних матчах проиграла аутсайдерам лиги и серьезно потеряла позиции. В то же время, ковалёвцы сейчас на ходу, а на прошлой неделе по делу обыграли другого прямого конкурента, Ворсклу. Как будет на этот раз? Удастся ли черниговчанам выйти из пике? Узнавайте вместе с нами в аудио трансляции от UA-Футбол! Комментатор - Георгий Грошев.