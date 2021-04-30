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Десна - Колос: АУДИО LIVE трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Битва за еврокубки

Десна - Колос: АУДИО LIVE трансляция матча УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

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Мы начинаем в 13:55! Обе команды ведут активную борьбу за еврокубки. Десна в двух последних матчах проиграла аутсайдерам лиги и серьезно потеряла позиции. В то же время, ковалёвцы сейчас на ходу, а на прошлой неделе по делу обыграли другого прямого конкурента, Ворсклу. Как будет на этот раз? Удастся ли черниговчанам выйти из пике? Узнавайте вместе с нами в аудио трансляции от UA-Футбол! Комментатор - Георгий Грошев.

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В статье: Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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