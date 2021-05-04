Йовичевич: Я обожаю Дыминского, буду ему благодарен до конца жизни

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич в интервью ТаТотаке рассказал, почему в свое время он ушел из " Карпат ".

"Футбол непредвиденный. Не всегда все идет так, как ты хочешь. Хотя всегда моей мечтой было продлить контракт, Петра Петровича Дыминского тоже.

Поссорились отец и сын. Но это не значит, что ты не любишь отца. Мы и сегодня с Петром Петровичем в хороших отношениях, я обожаю этого человека. Это принципиальный человек, который имеет собственное мнение и очень трудно переломить ее

Я уважаю его возраст, статус, его умение, его любовь к клубу, но я защищаю свои интересы. У меня нет страха высказать свое мнение перед таким человеком, как Дыминский. Хотя его авторитет на то время был настолько высоким, что очень много людей, которые были вокруг него, боялись его и только кивали.

Но ты защищаешь свои интересы, интересы команды, футболистов. Я никогда не боялся за свой статус, потому что с молодых лет был независим, в том числе и финансово. Это просто было недопонимание из-за нового контракта.

Петр Дыминский и Игорь Дедышин предложили мне контракт на три года и в этих переговорах что-то сломалось из-за определенных пунктов.

Для меня слово весит больше, чем сам контракт. А если есть слово, плюс прописан контракт и это не выполняется, то о чем тут говорить? Мы говорим о чем-то новом, но не выполнили старое.

И на это я согласился, и на это, и хотел пойти на уступки, чтобы сохранить эту семейную атмосферу и в дальнейшем.

Однако я никогда не забуду тот шанс, который мне дал Петр Петрович – доверил команду УПЛ тренеру без лицензии UEFA Pro. За это я буду ему благодарен до конца жизни", – сказал Йовичевич.