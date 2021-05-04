Денисов анонсировал интервью с президентом Шахтера Ахметовым

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов сообщил о том, что каналы наконец-то записали интервью с президентом " Шахтера " Ринатом Ахметовым.

Выйдет данное интервью в воскресенье в программе "Великий футбол".

По словам Денисова, Ахметов расскажет о проигранном чемпионстве, о Луческу в "Динамо", о новых трансферах и главном тренере "Шахтера" и что именно Ринат Ахметов пожелал Игорю Суркису в день чемпионства "Динамо".

Отметим, что интервью с Ахметовым каналы "Футбол" планировали записать еще с лета прошлого года.