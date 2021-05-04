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Денисов анонсировал интервью с президентом Шахтера Ахметовым

Премьер-лига
(3 голосов)

Выйдет в эфир интервью в воскресенье

Денисов анонсировал интервью с президентом Шахтера Ахметовым

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов сообщил о том, что каналы наконец-то записали интервью с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

Выйдет данное интервью в воскресенье в программе "Великий футбол".

По словам Денисова, Ахметов расскажет о проигранном чемпионстве, о Луческу в "Динамо", о новых трансферах и главном тренере "Шахтера" и что именно Ринат Ахметов пожелал Игорю Суркису в день чемпионства "Динамо".

Отметим, что интервью с Ахметовым каналы "Футбол" планировали записать еще с лета прошлого года.

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В статье: Ринат Ахметов Александр Денисов Шахтер (Донецк) ТК Футбол
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Комментарии (4)
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Mexxxxx (Просяная)
04.05.2021 в 20:52
Чтоб дать интервью сначала надо было чемпионат проиграть. Теперь и поговорить есть о чем...
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+2
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.05.2021 в 20:42
Бандюк рижий.
Ответить
+2
-1
Plagin (Prad)
04.05.2021 в 20:17
Нарешті, сподіваюсь Ахметов буде в динамівській формі з синім шарфіком, як і Дєнісов.
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+3
-1
avatar
DMiT75 (Донецк)
04.05.2021 в 20:52
Каких чудес не бывает в этом мире ? Наглядный пример - Луческу !
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0
-2


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