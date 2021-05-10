(Анти) Герой футбольного дня. Александр Рябоконь

Если честно, "Десна" в прошлом году не выглядела унизительно в матче Лиги Европы с "Вольфсбургом". Был вполне достойный футбол против команды, не попавшей в группу, но в национальном чемпионате взявшей такой темп, что путевка в Лигу чемпионов почти.

И параллельно шел "Колос", который одолел "Арис" и драматично уступил "Риеке", вылетев в том же раунде, что и "Десна". Но одним так понравились еврокубки, что весь сезон они стремились выйти туда снова, а другие просто декларировали цель быть в топ-5 УПЛ. Одни весь сезон рвали жилы, другие проигрывали там, где нельзя было себе позволить даже ничью.

Бесспорно, к методам "Колоса" есть вопросы. Возникает немало сомнений в легитимности некоторых пенальти, пробитых игроки ковалевской команды. Однако "Колос" старался и горел желанием – это было заметно абсолютно в каждом матче. Как и "Ворскла", которая иногда играла через "не могу". А "Десна" играла так, будто они не команда, только третий сезон проводившая в элите, а многократный чемпион Украины.

Ни одной победы в последних пяти турах УПЛ. Волевые ничьи против "Колоса" и "Ворсклы" – это почетно, но как объяснить безвольные поражения от "Миная", "Львов" и "Мариуполя"? Как объяснить полностью проваленный второй тайм матча с резервом азовцев, на который "Десна" выходила с преимуществом в счете? Почему вдруг Гуцуляк и Калитвинцев перестали быть быстрыми и техническими, а футболисты центра поля раз за разом допускали фолы на красные карточки? Одной только травмой Тотовицкого всех этих нюансов не оправдать.

По итогам 2020-го года Александр Рябоконь попал в тройку лучших тренеров чемпионата Украины, но его флегматичность во втором круге минувшей УПЛ погубила еврокубковые перспективы черниговцев. "Десна" стала значительно хуже по сравнению с собой прошлогоднего образца. Хуже ментально. Справедливо, что в еврокубках "Десны" не будет. "Колос" и "Ворскла" точно не превосходят черниговцев в плане кадрового наполнения. Однако точно сильнее психологически.

От характера этих бойцов украинскому коэффициенту будет больше пользы, чем от попыток Александра Рябоконя "выезжать" на голом мастерстве футболистов.