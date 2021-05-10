  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. (Анти) Герой футбольного дня. Александр Рябоконь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

(Анти) Герой футбольного дня. Александр Рябоконь

Премьер-лига
(1 голосов)

Десны справедливо не будет в еврокубках

(Анти) Герой футбольного дня. Александр Рябоконь

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Если честно, "Десна" в прошлом году не выглядела унизительно в матче Лиги Европы с "Вольфсбургом". Был вполне достойный футбол против команды, не попавшей в группу, но в национальном чемпионате взявшей такой темп, что путевка в Лигу чемпионов почти.

И параллельно шел "Колос", который одолел "Арис" и драматично уступил "Риеке", вылетев в том же раунде, что и "Десна". Но одним так понравились еврокубки, что весь сезон они стремились выйти туда снова, а другие просто декларировали цель быть в топ-5 УПЛ. Одни весь сезон рвали жилы, другие проигрывали там, где нельзя было себе позволить даже ничью.

Бесспорно, к методам "Колоса" есть вопросы. Возникает немало сомнений в легитимности некоторых пенальти, пробитых игроки ковалевской команды. Однако "Колос" старался и горел желанием – это было заметно абсолютно в каждом матче. Как и "Ворскла", которая иногда играла через "не могу". А "Десна" играла так, будто они не команда, только третий сезон проводившая в элите, а многократный чемпион Украины.

Александр Рябоконь (Десна)

Ни одной победы в последних пяти турах УПЛ. Волевые ничьи против "Колоса" и "Ворсклы" – это почетно, но как объяснить безвольные поражения от "Миная", "Львов" и "Мариуполя"? Как объяснить полностью проваленный второй тайм матча с резервом азовцев, на который "Десна" выходила с преимуществом в счете? Почему вдруг Гуцуляк и Калитвинцев перестали быть быстрыми и техническими, а футболисты центра поля раз за разом допускали фолы на красные карточки? Одной только травмой Тотовицкого всех этих нюансов не оправдать.

По итогам 2020-го года Александр Рябоконь попал в тройку лучших тренеров чемпионата Украины, но его флегматичность во втором круге минувшей УПЛ погубила еврокубковые перспективы черниговцев. "Десна" стала значительно хуже по сравнению с собой прошлогоднего образца. Хуже ментально. Справедливо, что в еврокубках "Десны" не будет. "Колос" и "Ворскла" точно не превосходят черниговцев в плане кадрового наполнения. Однако точно сильнее психологически.

Александр Рябоконь (Десна)

От характера этих бойцов украинскому коэффициенту будет больше пользы, чем от попыток Александра Рябоконя "выезжать" на голом мастерстве футболистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...