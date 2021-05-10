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Маркевич: Возможно, Шарану и Рябоконю нужен новый вызов
Мирон Богданович говорит о том, что тренерам тоже нужно иногда сменить обстановку
Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказался по поводу провала "Десны" и "Александрии" в завершившемся сезоне
"Я читал высказывания главного тренера черниговцев Александра Рябоконя, что он всю вину за неудачу берет на себя. Ничего не поделаешь, такова тренерская жизнь. На мой взгляд, все беды "Десны" из-за того, что так и не удалось найти равноценную замену, выбывшим из-за травм лидерам Филиппу Будковскому и Андрею Тотовицкому.
Поймал себя на мысли, что, может, одной из причин неудач "Десны" и "Александрии" есть то, что у их руля находятся одни и те же специалисты уже около десяти лет? Я ничего не имею против Александра Рябоконя и александрийца Владимира Шарана, неоднократно доказывавших свою профпригодность, однако, может, они уже достигли своего потолка? Может, им нужен новый вызов и тогда будет проще покорять новые рубежи с новыми командами. Впрочем, это моя точка зрения", - сказал Маркевич.
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