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Маркевич: Возможно, Шарану и Рябоконю нужен новый вызов

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирон Богданович говорит о том, что тренерам тоже нужно иногда сменить обстановку

Маркевич: Возможно, Шарану и Рябоконю нужен новый вызов

Новина українською

Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказался по поводу провала "Десны" и "Александрии" в завершившемся сезоне УПЛ.

"Я читал высказывания главного тренера черниговцев Александра Рябоконя, что он всю вину за неудачу берет на себя. Ничего не поделаешь, такова тренерская жизнь. На мой взгляд, все беды "Десны" из-за того, что так и не удалось найти равноценную замену, выбывшим из-за травм лидерам Филиппу Будковскому и Андрею Тотовицкому.

Поймал себя на мысли, что, может, одной из причин неудач "Десны" и "Александрии" есть то, что у их руля находятся одни и те же специалисты уже около десяти лет? Я ничего не имею против Александра Рябоконя и александрийца Владимира Шарана, неоднократно доказывавших свою профпригодность, однако, может, они уже достигли своего потолка? Может, им нужен новый вызов и тогда будет проще покорять новые рубежи с новыми командами. Впрочем, это моя точка зрения", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Владимир Шаран Десна (Чернигов) Александр Рябоконь ФК Александрия
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.05.2021 в 21:50
Олимпик выгнал Санжара и что получилось --вернули назад --там нет нормальных игроков набрали на Одесском привозе легионеров --зато дёшево а играют они тряпочным мячом и босиком
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