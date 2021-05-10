Маркевич: Возможно, Шарану и Рябоконю нужен новый вызов

Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказался по поводу провала "Десны" и "Александрии" в завершившемся сезоне УПЛ .

"Я читал высказывания главного тренера черниговцев Александра Рябоконя, что он всю вину за неудачу берет на себя. Ничего не поделаешь, такова тренерская жизнь. На мой взгляд, все беды "Десны" из-за того, что так и не удалось найти равноценную замену, выбывшим из-за травм лидерам Филиппу Будковскому и Андрею Тотовицкому.

Поймал себя на мысли, что, может, одной из причин неудач "Десны" и "Александрии" есть то, что у их руля находятся одни и те же специалисты уже около десяти лет? Я ничего не имею против Александра Рябоконя и александрийца Владимира Шарана, неоднократно доказывавших свою профпригодность, однако, может, они уже достигли своего потолка? Может, им нужен новый вызов и тогда будет проще покорять новые рубежи с новыми командами. Впрочем, это моя точка зрения", - сказал Маркевич.