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Стало известно, когда футболисты Львова вернутся из отпуска
Этапов подготовки к сезону будет несколько
pfclviv.com
Стали известны даты выхода "Львова" из отпуска. Команда будет возвращаться к работе постепенно.
Футболистов поделят на две группы, первая из которых 8 июня будет проводить дебютную тренировку после перерыва. Вторая часть игроков будет проходить медосмотр. 9 июня группы исполнителей поменяются ролями: одни - на тренировку, другие - медосмотр.
Этапов подготовки к сезону будет несколько. Первый сбор точно состоится на загородной базе "горожан" в Брюховичах. Один из сборов, по словам наставника "Львова" Анатолия Бессмертного, почти на 100% состоится на Закарпатье.
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