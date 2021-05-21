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Гельзин: Пока не знаю, будет ли существовать Олимпик. Может да, может нет - подумаю
Первая реакция президента Олимпика на свою дисквалификацию
olimpik.com.ua
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал
"Никаких эмоций по поводу моей дисквалификации нет. Не меня дисквалифицировали, а в стойло поставили всех нас, кто занимается футболом и вкладывает в него деньги, всех президентов клубов. Так что отношусь к этому решению философски. Если хотят, чтобы такой гнилой футбол продолжался, я отдохну, буду жить для себя и тратить деньги на развлечения, а не вкладывать их, поддерживая отечественный футбол.
"Олимпик"? Недавно клубу исполнилось 20 лет. Мы пережили яркие эмоции. Я тоже играл, выходил с командой в высшую лигу. Пока не знаю, будет ли существовать клуб дальше. Может, да. Может, нет. Я подумаю.
Апелляция? Пока еще не знаю. Возможно. То, что сейчас происходит, терпеть сложно. Вся футбольная система в Украине прогнила с самого низа, до самого верха", - сказал Гельзин.
Напомним, что во время матча с "Шахтером" (0:1) президент "Олимпика" дважды врывался в судейскую комнату (рефери во время матча отменили гол "Олимпика"), а после поединка ворвался в прямой эфир ТК Футбол и нецензурно прокомментировал работу судьи и высказал претензии комитету арбитров во главе с Лучано Лучи.
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