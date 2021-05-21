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Гельзин: Пока не знаю, будет ли существовать Олимпик. Может да, может нет - подумаю

Премьер-лига
(2 голосов)

Первая реакция президента Олимпика на свою дисквалификацию

Гельзин: Пока не знаю, будет ли существовать Олимпик. Может да, может нет - подумаю

olimpik.com.ua

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал свою дисквалификацию на пять лет.

"Никаких эмоций по поводу моей дисквалификации нет. Не меня дисквалифицировали, а в стойло поставили всех нас, кто занимается футболом и вкладывает в него деньги, всех президентов клубов. Так что отношусь к этому решению философски. Если хотят, чтобы такой гнилой футбол продолжался, я отдохну, буду жить для себя и тратить деньги на развлечения, а не вкладывать их, поддерживая отечественный футбол.

"Олимпик"? Недавно клубу исполнилось 20 лет. Мы пережили яркие эмоции. Я тоже играл, выходил с командой в высшую лигу. Пока не знаю, будет ли существовать клуб дальше. Может, да. Может, нет. Я подумаю.

Апелляция? Пока еще не знаю. Возможно. То, что сейчас происходит, терпеть сложно. Вся футбольная система в Украине прогнила с самого низа, до самого верха", - сказал Гельзин.

Напомним, что во время матча с "Шахтером" (0:1) президент "Олимпика" дважды врывался в судейскую комнату (рефери во время матча отменили гол "Олимпика"), а после поединка ворвался в прямой эфир ТК Футбол и нецензурно прокомментировал работу судьи и высказал претензии комитету арбитров во главе с Лучано Лучи.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Комментарии (8)
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Kozlin.tip (Рівне)
21.05.2021 в 18:31
Нема шо думать, нах він треба цей Олімпік
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+1
-5
octavi4 (Warszawa)
21.05.2021 в 19:18
Дурачок, ты смотри на всю систему целиком. Сегодня Олимпик, а завтра другой клуб...
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0
0
Shilov 2020 (Кировоград )
21.05.2021 в 18:17
за Олимпик!
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+3
-1
viajador (то є Кошмари City)
21.05.2021 в 18:00
Дай тобі Боже здоров'я, добрий чоловіче! За долю клубу-фантому-бомжа можна бути спокійними. Не хочуть донеччани-біженці ставати краматорчанами, бахматянами чи хоча б вже якимись прилуччанами-білоцерківчанами. Не вийшло у Гельзіна купити стадіон Чорноморець, то й вирішив лавку закривати. Те, що має померти обов'язково помре.
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+1
-5
C_Ballack (Днепр)
21.05.2021 в 18:03
Ещё один идиот вылез с советами как кому тратить деньги. Ты свои вложи и рассуждай, а так щирий патріот пока дело чужих денег касается...
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+6
-3
vgolovan (полтава)
21.05.2021 в 18:03
ты придурок-человек говорит тебе что умирает наш футбол а ты все в политику переводиш
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+5
-3
C_Ballack (Днепр)
21.05.2021 в 18:16
Тебя в сраку послали защитник
+1
-3
viajador (то є Кошмари City)
21.05.2021 в 18:15
Йдіт в ср...ку. То є Кошмари City!!! Гельзін послав всих в телевізорі, мені не мона... ги-ги-ги-и...
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0
-2


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