Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: В следующем сезоне Шахтер сделает все, чтобы победить в чемпионате
Следующий сезон обещает быть интересным
shakhtar.com
Новый главный тренер "
"Давление будет значительно больше. Но давление - это часть футбола. Я знаю, что Луческу - это тренер "Динамо". И прекрасно знаю, что Луческу был тренером "Шахтера" много лет. И знаю прекрасно, что "Динамо" давно не выигрывало титулы. И знаю точно, что в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы победить в чемпионате.
А давление… Если бы я делал из этого проблему - точно не переехал бы сюда. Я лучше бы остался в своей зоне комфорта и остался бы в "Сассуоло" и не переходил бы в "Шахтер". Знаю, что это сложно менять команду и особенно сложно менять свой путь. Но уверен, что вместе мы можем достичь результата", - сказал Де Дзерби
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1. Что тут говорить? Это нужно видеть...
- Почему Тайсон легионер №1 в истории УПЛ? Видео
- Ярославский: Я рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол
- Ярославский: На матче Металл - Кривбасс узнаете много секретного, что я приготовил
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО