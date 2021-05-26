Де Дзерби: В следующем сезоне Шахтер сделает все, чтобы победить в чемпионате

Новый главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби пообещал, что в следующем сезоне "горняки" сделают все, чтобы вернуть золотые медали чемпионата Украины.

"Давление будет значительно больше. Но давление - это часть футбола. Я знаю, что Луческу - это тренер "Динамо". И прекрасно знаю, что Луческу был тренером "Шахтера" много лет. И знаю прекрасно, что "Динамо" давно не выигрывало титулы. И знаю точно, что в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы победить в чемпионате.

А давление… Если бы я делал из этого проблему - точно не переехал бы сюда. Я лучше бы остался в своей зоне комфорта и остался бы в "Сассуоло" и не переходил бы в "Шахтер". Знаю, что это сложно менять команду и особенно сложно менять свой путь. Но уверен, что вместе мы можем достичь результата", - сказал Де Дзерби