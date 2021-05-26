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Де Дзерби: В следующем сезоне Шахтер сделает все, чтобы победить в чемпионате

Премьер-лига
(2 голосов)

Следующий сезон обещает быть интересным

Де Дзерби: В следующем сезоне Шахтер сделает все, чтобы победить в чемпионате

shakhtar.com

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби пообещал, что в следующем сезоне "горняки" сделают все, чтобы вернуть золотые медали чемпионата Украины.

"Давление будет значительно больше. Но давление - это часть футбола. Я знаю, что Луческу - это тренер "Динамо". И прекрасно знаю, что Луческу был тренером "Шахтера" много лет. И знаю прекрасно, что "Динамо" давно не выигрывало титулы. И знаю точно, что в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы победить в чемпионате.

А давление… Если бы я делал из этого проблему - точно не переехал бы сюда. Я лучше бы остался в своей зоне комфорта и остался бы в "Сассуоло" и не переходил бы в "Шахтер". Знаю, что это сложно менять команду и особенно сложно менять свой путь. Но уверен, что вместе мы можем достичь результата", - сказал Де Дзерби

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 21:52
Ну прямо социалистичесеие обязательства. А в какой пятилетке?
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+1
0
филанкрот (donetsk)
26.05.2021 в 21:37
Так це ж добре,що Україна платить хорошому тренеру більше,ніж Італія
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
26.05.2021 в 21:16
Смешно читать, что в Серии А зона комфорта, а в УПЛ ее нет. Да все решили деньги, и все об этом знают.
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
26.05.2021 в 22:40
Деньги везде решают, а тут есть задачи, которые реально выполнить с клубом УПЛ.
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0
0


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