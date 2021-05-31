  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов назвал лучшего игрока команды в сезоне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов назвал лучшего игрока команды в сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

22-летний футболист не пропустил ни одного матча в сезоне 2020/21

Львов назвал лучшего игрока команды в сезоне

Фото: ПФК Львов

Новина українською

"Львов" на своем официальном сайте назвал имя лучшего футболиста по итогам минувшего сезона.

Им стал нападающий - Назарий Ныч.

22-летний футболист стал единственным игроком Премьер-лиги, который провел все матчи сезона в чемпионате.Т акое достижение стало уникальным среди всех игроков УПЛ.

Отметим, что в минувшем сезоне Премьер-лиги Ныч провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча.

Читайте такжеВ новый сезон – с новым лого. Львов работает над созданием эмблемы клуба

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Назарий Ныч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...