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Львов назвал лучшего игрока команды в сезоне
22-летний футболист не пропустил ни одного матча в сезоне 2020/21
Фото: ПФК Львов
"Львов" на своем официальном сайте назвал имя лучшего футболиста по итогам минувшего сезона.
Им стал нападающий - Назарий Ныч.
22-летний футболист стал единственным игроком Премьер-лиги, который провел все матчи сезона в чемпионате.Т акое достижение стало уникальным среди всех игроков УПЛ.
Отметим, что в минувшем сезоне Премьер-лиги Ныч провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча.
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