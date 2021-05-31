Львов назвал лучшего игрока команды в сезоне

"Львов" на своем официальном сайте назвал имя лучшего футболиста по итогам минувшего сезона.

Им стал нападающий - Назарий Ныч.

22-летний футболист стал единственным игроком Премьер-лиги, который провел все матчи сезона в чемпионате.Т акое достижение стало уникальным среди всех игроков УПЛ.

Отметим, что в минувшем сезоне Премьер-лиги Ныч провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча.

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