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Пятов продлил контракт с Шахтером

Премьер-лига
(3 голосов)

Еще на два года

Пятов продлил контракт с Шахтером

NewsOne

Новина українською

36-летний вратарь Андрей Пятов продлил контракт с "Шахтером".

Пролонгированное соглашение будет действовать еще 2 года – до конца сезона-2022/23.

Андрей Пятов – самый опытный футболист в составе. Он выступает за команду с лета 2007 года, провел уже 14 сезонов и вместе с "Шахтером" стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

Пятов с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба. Больше только в активе Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485). На сегодня у Андрея 213 официальных игр, в которых он оставил ворота "Шахтера" сухими.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Пятов
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (6)
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football_soccer (Украина)
31.05.2021 в 20:04
по стопам Кобина . Полировать лавку, вставая только, что бы снимать деньги с карты )
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+2
0
фрілансер (Львів)
31.05.2021 в 19:49
"Хорошая жена, хороший клуб. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость?" а-ля белое солнце пустыни...
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
31.05.2021 в 17:48
Два года быть вторым... ? Как-то не солидно, решил ни кому ничего не доказывать в другом клубе, а спокойно досидеть до пенсии... зона комфорта.
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+6
-1
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ПетроФ (Луцьк)
31.05.2021 в 18:17
спокійна і забезпечена старість. і в його роки, після кротів. вже не солідно іти в команду яка нічого не хоче.
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+6
-1
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fcchauka (Днепр)
31.05.2021 в 19:02
а кто ему мешает пойти в команду которая хочет? Просто он понимает что он нелеквид, и уже никому не нужен.
+6
0
Dalskyi (Sviaschene)
31.05.2021 в 19:26
Кожен розраховує свій майбутній день, я думаю заслужив непогану пенсію. Та він ще той, такого стража в запасі не завадить.
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+2
0


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