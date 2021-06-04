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8 игроков Динамо вошли в символическую сборную сезона УПЛ по версии болельщиков
Еще два представителя от шахтера, и один - от Зари
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Команда составлена путем голосования среди болельщиков.
В ней оказалось 8 футболистов "Динамо", 2 представителя "Шахтера" и 1 игрок "Зари".
Вратарь: Бущан ("Динамо")
Защитники: Миколенко, Забарный, Кендзера (все - "Динамо"), Матвиенко ("Шахтер")
Полузащитники: Соломон ("Шахтер"), Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков - (все - "Динамо")
Нападающий: Аллахяр ("Заря")
Напомним, что именно "Динамо" стало Чемпионом Украины 2020/21.
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