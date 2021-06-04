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8 игроков Динамо вошли в символическую сборную сезона УПЛ по версии болельщиков

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще два представителя от шахтера, и один - от Зари

8 игроков Динамо вошли в символическую сборную сезона УПЛ по версии болельщиков

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

УПЛ представила символическую сборную прошедшего сезона.

Команда составлена путем голосования среди болельщиков.

В ней оказалось 8 футболистов "Динамо", 2 представителя "Шахтера" и 1 игрок "Зари".

Вратарь: Бущан ("Динамо")

Защитники: Миколенко, Забарный, Кендзера (все - "Динамо"), Матвиенко ("Шахтер")

Полузащитники: Соломон ("Шахтер"), Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков - (все - "Динамо")

Нападающий: Аллахяр ("Заря")

Напомним, что именно "Динамо" стало Чемпионом Украины 2020/21.

8 игроков Динамо вошли в символическую сборную сезона УПЛ по версии болельщиков - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Виталий Буяльский Георгий Бущан Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Николай Шапаренко Томаш Кендзёра Виктор Цыганков Манор Соломон Виталий Миколенко Илья Забарный Аллахяр
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