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Де Дзерби: Мы в Шахтере еще не закончили трансферную кампанию, и это заставляет меня нервничать

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал о новых вызовах в Шахтере

Де Дзерби: Мы в Шахтере еще не закончили трансферную кампанию, и это заставляет меня нервничать

shakhtar.com

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о своих ближайших планах по работе с командой.

– У меня сезон начинается 14 июня. Мы еще не закончили трансферную кампанию, и это заставляет меня нервничать, потому что это важный сезон для всех.

Нужно как можно скорое привить идентичность команде. Нужно найти такую же гармонию с футболистами, которая была в "Сассуоло".

Сейчас я думаю о том, чтобы мы провели отличный сезон. Переход в "Шахтер" был не для того, чтобы расслабиться.

- Есть ли желании в будущем возглавить сборную Италии?

– Надеюсь, Манчини останется во главе команды как можно дольше. Я даже после "Шахтера" не знаю, чем буду заниматься дальше. Люблю эту работу, но она забирает много сил и эмоций. Не хочу заглядывать далеко в будущее , сейчас я живу сегодняшним днем.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Sassuolo News

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