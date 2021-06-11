Де Дзерби: Мы в Шахтере еще не закончили трансферную кампанию, и это заставляет меня нервничать

Новый главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал о своих ближайших планах по работе с командой.

– У меня сезон начинается 14 июня. Мы еще не закончили трансферную кампанию, и это заставляет меня нервничать, потому что это важный сезон для всех.

Нужно как можно скорое привить идентичность команде. Нужно найти такую же гармонию с футболистами, которая была в "Сассуоло".

Сейчас я думаю о том, чтобы мы провели отличный сезон. Переход в "Шахтер" был не для того, чтобы расслабиться.

- Есть ли желании в будущем возглавить сборную Италии?

– Надеюсь, Манчини останется во главе команды как можно дольше. Я даже после "Шахтера" не знаю, чем буду заниматься дальше. Люблю эту работу, но она забирает много сил и эмоций. Не хочу заглядывать далеко в будущее , сейчас я живу сегодняшним днем.