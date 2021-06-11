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Де Дзерби: Мы в Шахтере еще не закончили трансферную кампанию, и это заставляет меня нервничать
Тренер рассказал о новых вызовах в Шахтере
shakhtar.com
Новый главный тренер "
– У меня сезон начинается 14 июня. Мы еще не закончили трансферную кампанию, и это заставляет меня нервничать, потому что это важный сезон для всех.
Нужно как можно скорое привить идентичность команде. Нужно найти такую же гармонию с футболистами, которая была в "Сассуоло".
Сейчас я думаю о том, чтобы мы провели отличный сезон. Переход в "Шахтер" был не для того, чтобы расслабиться.
- Есть ли желании в будущем возглавить сборную Италии?
– Надеюсь, Манчини останется во главе команды как можно дольше. Я даже после "Шахтера" не знаю, чем буду заниматься дальше. Люблю эту работу, но она забирает много сил и эмоций. Не хочу заглядывать далеко в будущее , сейчас я живу сегодняшним днем.
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