Новичок Серии А интересуется хавбеком Зари

"Венеция", которая по итогам сезона завоевала путевку в Серию А, проявляет интерес к полузащитнику "Зари" Владиславу Кочергину .

Как сообщает Tuttob, клуб после выхода в Серию А хочет закрыть все три слота для игроков не из ЕС, и рассматривает несколько вариантов, одним из которых является Кочергин.

Напомним, что 25-летний хавбек в 33 матчах за "Зарю" в минувшем сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

"Венеция" в минувшем сезоне Серии B заняла 5-е место, но пробилась в элиту через плей-офф.