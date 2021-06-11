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Новичок Серии А интересуется хавбеком Зари
Владиславом Кочергиным заинтересовалась Венеция
"Венеция", которая по итогам сезона завоевала путевку в Серию А, проявляет интерес к полузащитнику "Зари"
Как сообщает Tuttob, клуб после выхода в Серию А хочет закрыть все три слота для игроков не из ЕС, и рассматривает несколько вариантов, одним из которых является Кочергин.
Напомним, что 25-летний хавбек в 33 матчах за "Зарю" в минувшем сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
"Венеция" в минувшем сезоне Серии B заняла 5-е место, но пробилась в элиту через плей-офф.
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