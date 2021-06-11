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Новичок Серии А интересуется хавбеком Зари

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Владиславом Кочергиным заинтересовалась Венеция

Новичок Серии А интересуется хавбеком Зари

Новина українською

"Венеция", которая по итогам сезона завоевала путевку в Серию А, проявляет интерес к полузащитнику "Зари" Владиславу Кочергину.

Как сообщает Tuttob, клуб после выхода в Серию А хочет закрыть все три слота для игроков не из ЕС, и рассматривает несколько вариантов, одним из которых является Кочергин.

Напомним, что 25-летний хавбек в 33 матчах за "Зарю" в минувшем сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

"Венеция" в минувшем сезоне Серии B заняла 5-е место, но пробилась в элиту через плей-офф.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин Венеция
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Источник:
Tuttob

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Комментарии (4)
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Запорізьке Торпедо (zp)
12.06.2021 в 00:04
и этот игрок Шеве не подходит
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.06.2021 в 00:01
Заря очень серьёзно настроилась на еврокубки!
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kapkan (Луганск)
11.06.2021 в 23:30
Без Кочергин а Заря очень многое потеряет в атаке. А на ЛЕ это может плохо отразиться.
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Джин Тоник (R)
11.06.2021 в 23:24
Только за 50 млн.Заре он нужен.
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