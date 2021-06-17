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Педриньо: С новым тренерским штабом Шахтер будет успешным
Бразильский новичок обживается в Шахтере
shakhtar.com
Новичок "
– Очень счастлив тому, как меня приняла команда. Здесь приятная атмосфера и комфортный климат – есть все для того, чтобы продуктивно работать. Благодаря помощи партнеров все получается.
– В "Шахтере" выступает много твоих земляков, но кто больше других подсказывает и помогает адаптироваться?
– С Майконом я ранее играл в "Коринтиансе", а с Додо – в юношеской сборной Бразилии. Также очень хорошо знал Дентиньо – общались в интернете. За другими земляками "Шахтера" я также всегда следил из Бразилии, но Майкон, Додо и Дентиньо – самые близкие. Они здорово помогают, и адаптация проходит быстрее.
– Новая команда, новый тренерский штаб, а что скажешь о тренировочном процессе?
– Тренировки помогают многому научиться. У нас очень профессиональный тренерский штаб, который любит интенсивную работу. Без всяких сомнений, с этими наставниками мы будем успешными.
– Есть новые для тебя упражнения?
– У каждого тренера своя методика, и для футболистов это возможность научиться чему-то новому. Действительно, есть упражнения, которых я не знал. Верим в идеи игры нашего наставника и будем готовы, когда начнутся официальные матчи.
– Какие индивидуальные цели ставишь перед собой на летнем сборе?
– Наверное, в первую очередь нужно думать о команде, а не о личных целях. Если у коллектива все будет хорошо, то и у меня тоже. Хочу отдать свой максимум, чтобы наилучшим образом помочь "Шахтеру".
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