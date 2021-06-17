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Педриньо: С новым тренерским штабом Шахтер будет успешным

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильский новичок обживается в Шахтере

Педриньо: С новым тренерским штабом Шахтер будет успешным

shakhtar.com

Новина українською

Новичок "Шахтера" Педриньо поделился впечатлениями от первых дней пребывания в клубе.

– Очень счастлив тому, как меня приняла команда. Здесь приятная атмосфера и комфортный климат – есть все для того, чтобы продуктивно работать. Благодаря помощи партнеров все получается.

– В "Шахтере" выступает много твоих земляков, но кто больше других подсказывает и помогает адаптироваться?

– С Майконом я ранее играл в "Коринтиансе", а с Додо – в юношеской сборной Бразилии. Также очень хорошо знал Дентиньо – общались в интернете. За другими земляками "Шахтера" я также всегда следил из Бразилии, но Майкон, Додо и Дентиньо – самые близкие. Они здорово помогают, и адаптация проходит быстрее.

– Новая команда, новый тренерский штаб, а что скажешь о тренировочном процессе?

– Тренировки помогают многому научиться. У нас очень профессиональный тренерский штаб, который любит интенсивную работу. Без всяких сомнений, с этими наставниками мы будем успешными.

– Есть новые для тебя упражнения?

– У каждого тренера своя методика, и для футболистов это возможность научиться чему-то новому. Действительно, есть упражнения, которых я не знал. Верим в идеи игры нашего наставника и будем готовы, когда начнутся официальные матчи.

– Какие индивидуальные цели ставишь перед собой на летнем сборе?

– Наверное, в первую очередь нужно думать о команде, а не о личных целях. Если у коллектива все будет хорошо, то и у меня тоже. Хочу отдать свой максимум, чтобы наилучшим образом помочь "Шахтеру".

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
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Комментарии (3)
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khatskevich_bog (Киев)
18.06.2021 в 00:21
Хлопці, коли ми Вас дочекаємося в Першій Лізі? На вас чекають фанати у Хмельницькому, Горішніх Плавнях, Житомирі, Миколаєві та Івано-Франківську. Будьте ж людьми
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0
-2
Джин Тоник (R)
18.06.2021 в 00:11
надеюсь не заиграет,как уже надоел бразильский Шахтер.Где украинцы для сборной?Один Матвиенко и фантом Судаков.
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0
-1
Lion Killer (Львів)
18.06.2021 в 00:26
А Степаненка де забув, П.ятова, Кривцова?
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+1
0


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