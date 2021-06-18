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Траоре: Если ты в Шахтере, значит, достаточно хорош

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Первое интервью новичка горняков

Траоре: Если ты в Шахтере, значит, достаточно хорош

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий Лассина Траоре после подписания контракта с "Шахтером" дал первое интервью в качестве игрока "горняков".

– Лассина, добро пожаловать в клуб! Что послужило решающим фактором в выборе именно "Шахтера"?

– Спасибо! "Шахтер" – большой клуб с отличным наставником из Италии. Это стало основной причиной моего решения приехать сюда.

– Какие качества в себе считаешь наиболее сильными?

– Я покажу их на поле. Если ты в "Шахтере", значит, достаточно хорош. Готов проявить себя, чтобы помогать команде.

– Смотрел ли матчи "Шахтера"?

– В прошлом сезоне видел поединок с мадридским "Реалом" – он был фантастическим. Эту игру было очень интересно смотреть.

– Доводилось ли быть в Украине раньше?

– Честно говоря, это мой первый визит сюда, но в интернете просматривал некоторые места.

– Каково первое впечатление от Киева?

– Отличный город, приблизительно этого я и ожидал. Очень рад находиться здесь.

– Знаешь кого-то из игроков "Шахтера"?

– Додо, также Тайсона, который был в команде ранее. Я смотрел информацию о некоторых футболистах в интернете. Знаю вратаря, который уже долгое время выступает за "Шахтер" и национальную сборную.

– Уже общался с главным тренером Роберто Де Дзерби? Если да, то о чем говорили?

– Вчера немного пообщались. Он сказал, что рад видеть меня здесь, – я поделился тем же.

– Уже определился с игровым номером?

– Еще нет. Нужно спросить у тренеров и персонала, какой номер свободен.

– Что хотел бы сказать болельщикам "Шахтера"?

– Я рад находиться здесь и сделаю все возможное для этого клуба, защищая его цвета. Счастлив начать выступать за "Шахтер"!

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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Динамiт (Василькiв)
18.06.2021 в 20:38
Педриньйо та Траоре в лосинах - порвуть всю Європу !!!
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schabay (Краснодон)
18.06.2021 в 20:49
Ну за эвропу промолчу, но ВКэкавэдэ - как тузик - в хлам...Динамит можеш себе сразу вставить... фитиль не поджигай.. перетерпи...
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schabay (Краснодон)
18.06.2021 в 20:50
ВКэкавэдэ -это где макет напа Артёмка...
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суровый(марганец) (марганец)
18.06.2021 в 19:36
Прекрасное приобретение!
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