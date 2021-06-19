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Гиоане назвал самые большие премиальные, которые получил в Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

50 тысяч долларов за матч против "Трабзонспора"

Гиоане назвал самые большие премиальные, которые получил в Динамо

Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Тиберио Гиоане рассказал, какие самые большие премиальные получил от президента "бело-синих" Игоря Суркиса.

"Самые большие премиальные был за матч с "Трабзонспором". Домашний матч мы проиграли, а потом пришел Йожеф Сабо и через две недели мы выиграли 2:0.

Никто в это не верил, но мы это сделали. Премиальные были по 50 тысяч долларов на человека. Не каждый день получаешь такую сумму, могло и вскружить голову", – рассказал Гиоане.

Речь идет о матче квалификации Лиги чемпионов 2004-го года против "Трабзонспора".

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В статье: Динамо (Киев) Тиберио Гиоане
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (4)
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Я так думаю... (КиЇв)
20.06.2021 в 00:08
Ни дня без ляпов! Тяп-ляп - и так сойдёт!
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Daddygo (Харьков)
19.06.2021 в 23:31
До этого Гиоане не знал какие самые большие премиальные получил Гиоане
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0
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DMiT75 (Донецк)
19.06.2021 в 23:26
"Гиоане назвал Гиоане самые большие премиальные, которые получил в Динамо" какой интригующий заголовок. УА Футбол в своём репертуаре, то со счётом напутают, то заголовки кривые.
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+1
0
хфутбольная хфизика (Бухарест)
19.06.2021 в 23:25
Гиоане назвал Гиоане
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0
0


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