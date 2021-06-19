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Гиоане назвал самые большие премиальные, которые получил в Динамо
50 тысяч долларов за матч против "Трабзонспора"
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Тиберио Гиоане рассказал, какие самые большие премиальные получил от президента "бело-синих" Игоря Суркиса.
"Самые большие премиальные был за матч с "Трабзонспором". Домашний матч мы проиграли, а потом пришел Йожеф Сабо и через две недели мы выиграли 2:0.
Никто в это не верил, но мы это сделали. Премиальные были по 50 тысяч долларов на человека. Не каждый день получаешь такую сумму, могло и вскружить голову", – рассказал Гиоане.
Речь идет о матче квалификации Лиги чемпионов 2004-го года против "Трабзонспора".
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