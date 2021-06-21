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Стало известно, где Мариуполь проведет летний сбор

Премьер-лига
(1 голосов)

Имена спарринг-партнеров будут сообщены позже

Стало известно, где Мариуполь проведет летний сбор

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

14 июня "Мариуполь" вышел из отпуска и тренируется на своей базе.

Дома подопечные Остапа Маркевича будут тренироваться до 29-го июня. А затем отправятся в Турцию, где проведут тренировочный сбор.

В рамках этого сбора "Мариуполь" проведет 4 спарринга. О датах и соперниках команды будет объявлено позже. В Украину "азовцы" планируют вернуться 15 июля.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ "Мариуполь" занял 11-е место в турнирной таблице.

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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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wago46
21.06.2021 в 11:29
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