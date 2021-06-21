Премьер-лига
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Стало известно, где Мариуполь проведет летний сбор
Имена спарринг-партнеров будут сообщены позже
Фото: ФК Мариуполь
14 июня "Мариуполь" вышел из отпуска и тренируется на своей базе.
Дома подопечные Остапа Маркевича будут тренироваться до 29-го июня. А затем отправятся в Турцию, где проведут тренировочный сбор.
В рамках этого сбора "Мариуполь" проведет 4 спарринга. О датах и соперниках команды будет объявлено позже. В Украину "азовцы" планируют вернуться 15 июля.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ "Мариуполь" занял 11-е место в турнирной таблице.
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Источник:ФК Мариуполь
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wago46
21.06.2021 в 11:29
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