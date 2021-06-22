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Хавбек Колоса поедет на сборы с Динамо. Его возможный трансфер оценен в 500 тысяч долларов
Денис Антюх в сфере интересов Мирчи Луческу
ФК Колос
Киевское "
Ожидается, что 28 июня динамовцы отправятся на сбор в Швейцарию, а участники чемпионата Европы присоединятся к команде, отдохнув от 10 до 14 дней после турнира.
На сбор команды в Швейцарию отправится потенциальный новичок – атакующий полузащитник "Колоса" Денис Антюх. Дальнейшая судьба игрока "Колоса" будет решаться по окончании швейцарского сбора.
Отметим, что на приглашении Антюха настаивал лично главный тренер киевлян Мирча Луческу. Однако в зимнее межсезонье "Колос" и "Динамо" не сошлись между собой в цене за трансфер футболиста.
При этом, как сообщил журналист Игорь Цыганык, зимой "Колос" просил за игрока 1 млн долларов, после чего киевляне отказались от дальнейших переговоров.
Однако сейчас клубы договорились, что в случае, если Антюх подойдет киевлянам, "Динамо" заплатит за его трансфер 500 тысяч долларов.
Напомним, что в минувшем сезоне Антюх провел за "Колос" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
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