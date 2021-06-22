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Хавбек Колоса поедет на сборы с Динамо. Его возможный трансфер оценен в 500 тысяч долларов

Премьер-лига
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(2 голосов)

Денис Антюх в сфере интересов Мирчи Луческу

Хавбек Колоса поедет на сборы с Динамо. Его возможный трансфер оценен в 500 тысяч долларов

ФК Колос

Новина українською

Киевское "Динамо" уже вышло из отпуска и начало подготовку к сезону под руководством помощников Мирчи Луческу.

Ожидается, что 28 июня динамовцы отправятся на сбор в Швейцарию, а участники чемпионата Европы присоединятся к команде, отдохнув от 10 до 14 дней после турнира.

На сбор команды в Швейцарию отправится потенциальный новичок – атакующий полузащитник "Колоса" Денис Антюх. Дальнейшая судьба игрока "Колоса" будет решаться по окончании швейцарского сбора.

Отметим, что на приглашении Антюха настаивал лично главный тренер киевлян Мирча Луческу. Однако в зимнее межсезонье "Колос" и "Динамо" не сошлись между собой в цене за трансфер футболиста.

При этом, как сообщил журналист Игорь Цыганык, зимой "Колос" просил за игрока 1 млн долларов, после чего киевляне отказались от дальнейших переговоров.

Однако сейчас клубы договорились, что в случае, если Антюх подойдет киевлянам, "Динамо" заплатит за его трансфер 500 тысяч долларов.

Напомним, что в минувшем сезоне Антюх провел за "Колос" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Денис Антюх
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
22.06.2021 в 21:21
Пусть растет в Колосе.Сядет на банку в Дк и потеряли игрока.Как Молодой Супряга.
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