СМИ: Защитник Динамо прибыл в расположение Днепра-1

Днепровский "Днепр-1" продолжает подготовку к новому чемпионату Украины, параллельно решая кадровые вопросы по усилению команды.

В расположение днепрян прибыл защитник киевского "Динамо" Никита Кравченко, который минувший сезон провел в аренде в составе ковалевского "Колоса". Скорее всего, в составе "Днепра-1" Кравченко тоже будет выступать на правах аренды.

Ранее, напомним, днепряне достигли договорённости об аренде у загребского "Динамо" Невена Джурасека.

Кравченко может стать пятым новичком днепрян после Невена Джурасека, Валерия Лучкевича, Назария Русина.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что Пихаленок подписал четырехлетний контракт с "Днепром-1".