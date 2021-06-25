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СМИ: Защитник Динамо прибыл в расположение Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Прошлый сезон игрок отыграл на правах аренды в "Колосе"

СМИ: Защитник Динамо прибыл в расположение Днепра-1

Новина українською

Днепровский "Днепр-1" продолжает подготовку к новому чемпионату Украины, параллельно решая кадровые вопросы по усилению команды.

В расположение днепрян прибыл защитник киевского "Динамо" Никита Кравченко, который минувший сезон провел в аренде в составе ковалевского "Колоса". Скорее всего, в составе "Днепра-1" Кравченко тоже будет выступать на правах аренды.

Ранее, напомним, днепряне достигли договорённости об аренде у загребского "Динамо" Невена Джурасека.

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Кравченко может стать пятым новичком днепрян после Невена Джурасека, Валерия Лучкевича, Назария Русина.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что Пихаленок подписал четырехлетний контракт с "Днепром-1".

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В статье: Динамо (Киев) Никита Кравченко СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
25.06.2021 в 15:39
Лучше пускай в Колосе будет.Надо вообще понять кто у на топы,кто середняки,кто аутсайдеры.У нас только ДК и ШД и все остальные аутсайдеры
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gaston29
25.06.2021 в 15:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Hanter44 (Baburka)
25.06.2021 в 14:23
Динамо своих игроков рассовывает равномерно по разным командам,чтобы в нужную минуту их оставить вне игры
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octavi4 (Warszawa)
25.06.2021 в 13:44
Ещё Русин
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