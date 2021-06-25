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СМИ: Защитник Динамо прибыл в расположение Днепра-1
Прошлый сезон игрок отыграл на правах аренды в "Колосе"
Днепровский "Днепр-1" продолжает подготовку к новому чемпионату Украины, параллельно решая кадровые вопросы по усилению команды.
В расположение днепрян прибыл защитник киевского "Динамо" Никита Кравченко, который минувший сезон провел в аренде в составе ковалевского "Колоса". Скорее всего, в составе "Днепра-1" Кравченко тоже будет выступать на правах аренды.
Ранее, напомним, днепряне достигли договорённости об аренде у загребского "Динамо" Невена Джурасека.
Кравченко может стать пятым новичком днепрян после Невена Джурасека, Валерия Лучкевича, Назария Русина.
Напомним, что сегодня стало известно о том, что Пихаленок подписал четырехлетний контракт с "Днепром-1".
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