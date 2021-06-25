Пихаленок подписал четырехлетний контракт с Днепром-1

Полузащитник Александр Пихаленок переходит из "Шахтера" в "Днепр-1". Об этом сообщает официальный сайт днепрян.

24-летний футболист подписал 4-летний контракт с днепровским клубом.

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Минувший сезон хавбек провел на правах аренды за "Днепр-1", и теперь клубы договорились о полноценном трансфере футболиста.

В составе днепрян Пихаленок провел 15 матчей, в которых отдал 6 голевых и 4 перед голевых передач. Также, Александр стал лучшим в прошлом сезоне по такому показателю, как разница забитых и пропущенных мячей, когда он находился на поле (10).

В сезоне 2018/19 Александр выступал на правах аренды за "Мариуполь". За азовцев он отыграл 40 матчей, в которых забил шесть голов, в том числе отличился в Лиге Европы.

Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

Напомним, ранее "Днепр-1" арендовал у загребского "Динамо" хорватского хавбека Невена Джурасека. Также ожидается, что к команде Йовичевич присоединится форвард "Динамо" Назарий Русин. В то же время "Днепр-1" попрощался с бразильцами Дугласом и Лукасом Тейлером, хорватом Чуже и арендованным у "Шахтера" хавбеком Игнатенко. СМИ много пишут о том, что клуб может покинуть Артем Довбык.