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Пихаленок подписал четырехлетний контракт с Днепром-1

Премьер-лига
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(1 голосов)

Прошлый сезон хавбек играл на правах аренды за днепрян

Пихаленок подписал четырехлетний контракт с Днепром-1

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник Александр Пихаленок переходит из "Шахтера" в "Днепр-1". Об этом сообщает официальный сайт днепрян.

24-летний футболист подписал 4-летний контракт с днепровским клубом.

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Минувший сезон хавбек провел на правах аренды за "Днепр-1", и теперь клубы договорились о полноценном трансфере футболиста.

В составе днепрян Пихаленок провел 15 матчей, в которых отдал 6 голевых и 4 перед голевых передач. Также, Александр стал лучшим в прошлом сезоне по такому показателю, как разница забитых и пропущенных мячей, когда он находился на поле (10).

В сезоне 2018/19 Александр выступал на правах аренды за "Мариуполь". За азовцев он отыграл 40 матчей, в которых забил шесть голов, в том числе отличился в Лиге Европы.

Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

Напомним, ранее "Днепр-1" арендовал у загребского "Динамо" хорватского хавбека Невена Джурасека. Также ожидается, что к команде Йовичевич присоединится форвард "Динамо" Назарий Русин. В то же время "Днепр-1" попрощался с бразильцами Дугласом и Лукасом Тейлером, хорватом Чуже и арендованным у "Шахтера" хавбеком Игнатенко. СМИ много пишут о том, что клуб может покинуть Артем Довбык.

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
25.06.2021 в 12:51
Ну это давно пора
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2021 в 12:44
Ну все,сподіваюся, що до кротівника (могильника талантів) вже не повернеться.
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Stihl Kindermann (Gonduras)
25.06.2021 в 12:56
Сурок могильник талантов...маринует своих супер талантов..а они потом бесплатно уходят или уходят как вечно перспективные на пенсию
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