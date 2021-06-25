Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пихаленок подписал четырехлетний контракт с Днепром-1
Прошлый сезон хавбек играл на правах аренды за днепрян
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник Александр Пихаленок переходит из "Шахтера" в "Днепр-1". Об этом сообщает официальный сайт днепрян.
24-летний футболист подписал 4-летний контракт с днепровским клубом.
Минувший сезон хавбек провел на правах аренды за "Днепр-1", и теперь клубы договорились о полноценном трансфере футболиста.
В составе днепрян Пихаленок провел 15 матчей, в которых отдал 6 голевых и 4 перед голевых передач. Также, Александр стал лучшим в прошлом сезоне по такому показателю, как разница забитых и пропущенных мячей, когда он находился на поле (10).
В сезоне 2018/19 Александр выступал на правах аренды за "Мариуполь". За азовцев он отыграл 40 матчей, в которых забил шесть голов, в том числе отличился в Лиге Европы.
Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.
Напомним, ранее "Днепр-1" арендовал у загребского "Динамо" хорватского хавбека Невена Джурасека. Также ожидается, что к команде Йовичевич присоединится форвард "Динамо" Назарий Русин. В то же время "Днепр-1" попрощался с бразильцами Дугласом и Лукасом Тейлером, хорватом Чуже и арендованным у "Шахтера" хавбеком Игнатенко. СМИ много пишут о том, что клуб может покинуть Артем Довбык.
Популярное сейчас
- Роналду, три голландца и два украинца в запасе. Символическая сборная группового этапа Евро-2020
- Экс-защитник сборной Украины трудоустроится в команде Второй лиги
- Бразильский экс-защитник Днепра-1 Дуглас трудоустроился в Турции
- В Одессе очень не любят Динамо. Назначение нового тренера рискует сорвать межсезонье Черноморца
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО