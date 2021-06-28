  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия объявила о подписании первого летнего новичка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия объявила о подписании первого летнего новичка

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист вернулся в УПЛ

Александрия объявила о подписании первого летнего новичка

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" объявила о подписании форварда Олега Кожушко.

Детали контрактного соглашения не сообщаются.

Последним клубом 23-летнего футболиста был армянский "Пюник", в составе которого он выступал с февраля текущего года. На счету Кожушко два гола и один ассист в 14 матчах.

Отметим, что у УПЛ нападающий известен по выступлениям за "Днепр-1", "Колос" и "Черноморец".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Олег Кожушко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Александрия

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...