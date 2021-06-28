Александрия объявила о подписании первого летнего новичка

"Александрия" объявила о подписании форварда Олега Кожушко.

Детали контрактного соглашения не сообщаются.

Последним клубом 23-летнего футболиста был армянский "Пюник", в составе которого он выступал с февраля текущего года. На счету Кожушко два гола и один ассист в 14 матчах.

Отметим, что у УПЛ нападающий известен по выступлениям за "Днепр-1", "Колос" и "Черноморец".