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Александрия объявила о подписании первого летнего новичка
Футболист вернулся в УПЛ
Фото: ФК Александрия
"Александрия" объявила о подписании форварда Олега Кожушко.
Детали контрактного соглашения не сообщаются.
Последним клубом 23-летнего футболиста был армянский "Пюник", в составе которого он выступал с февраля текущего года. На счету Кожушко два гола и один ассист в 14 матчах.
Отметим, что у УПЛ нападающий известен по выступлениям за "Днепр-1", "Колос" и "Черноморец".
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Источник:ФК Александрия
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