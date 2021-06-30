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Атакующий хавбек Колоса покинул клуб
Воспитанник "Динамо"
Колос
Полузащитник Павел Ориховский покинул "Колос" – об этом сообщила пресс-служба украинского клуба. Воспитанник академии киевского "Динамо" выступал за столичный клуб, одесский "Черноморец", киевский "Арсенал", а летом 2019-го перешел в "Колос".
За два сезона Павел провел за команду из Ковалевки 46 матчей – забил 9 мячей и 5 раз ассистировал своим партнерам.
Клуб очень благодарен Павлу за профессионализм, самоотдачу, позитивный настрой и безграничную жажду к победе.
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Источник:Колос
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