Атакующий хавбек Колоса покинул клуб

Полузащитник Павел Ориховский покинул "Колос" – об этом сообщила пресс-служба украинского клуба. Воспитанник академии киевского "Динамо" выступал за столичный клуб, одесский "Черноморец", киевский "Арсенал", а летом 2019-го перешел в "Колос".

За два сезона Павел провел за команду из Ковалевки 46 матчей – забил 9 мячей и 5 раз ассистировал своим партнерам.

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Клуб очень благодарен Павлу за профессионализм, самоотдачу, позитивный настрой и безграничную жажду к победе.