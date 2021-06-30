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С Пузанковым и тремя новичками. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Санкт-Иоганном
Начало матча - в 19:00
shakhtar.com
Сегодня "
Это будет спарринг с командой из третьего дивизиона Австрии "Санкт-Иоганн".
Стартовый состав "Шахтера": Пузанков, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре
Следим за этой игрой вместе с UA-Футбол в нашей традиционной аудио трансляции. Начало стрима - в 17:55.
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kravaserega (Kyiv)
30.06.2021 в 17:50
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