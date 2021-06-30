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С Пузанковым и тремя новичками. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Санкт-Иоганном

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало матча - в 19:00

С Пузанковым и тремя новичками. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Санкт-Иоганном

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня "Шахтер" на сборе в Австрии проведет дебютный матч под руководством Роберто Де Дзерби.

Это будет спарринг с командой из третьего дивизиона Австрии "Санкт-Иоганн".

Стартовый состав "Шахтера": Пузанков, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре

Следим за этой игрой вместе с UA-Футбол в нашей традиционной аудио трансляции. Начало стрима - в 17:55.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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kravaserega (Kyiv)
30.06.2021 в 17:50
Кто-нибудь скажите ему о лимите на легионеров
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