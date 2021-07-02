СМИ: Кулач просил у Ворсклы зарплату 20 тысяч долларов и подписной бонус 150 тысяч

Несколько дней назад нападающий Владислав Кулач покинул " Ворсклу ". Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Сейчас футболист находится на просмотре на швейцарском сборе "Динамо".

По информации "Динамомании", форвард был готов остаться в Полтаве, однако хотел улучшения своих финансовых условий, а именно повышения заработной платы до 20 тысяч долларов в месяц, а также выплаты подписного бонуса в размере 150 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что базовая зарплата игрока в Ворскле была в пределах 15 тысяч евро.

Если Мирча Луческу даст добро на подписание воспитанника "Шахтера", в киевском клубе Кулач будет получать больше, чем в "Ворскле".

Напомним, что Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила "Ворскле" занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.