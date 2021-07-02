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СМИ: Кулач просил у Ворсклы зарплату 20 тысяч долларов и подписной бонус 150 тысяч
Стороны так и не смогли договориться
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
Несколько дней назад нападающий Владислав Кулач покинул "
Сейчас футболист находится на просмотре на швейцарском сборе "Динамо".
По информации "Динамомании", форвард был готов остаться в Полтаве, однако хотел улучшения своих финансовых условий, а именно повышения заработной платы до 20 тысяч долларов в месяц, а также выплаты подписного бонуса в размере 150 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что
Если Мирча Луческу даст добро на подписание воспитанника "Шахтера", в киевском клубе Кулач будет получать больше, чем в "Ворскле".
Напомним, что Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила "Ворскле" занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.
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