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СМИ: Кулач просил у Ворсклы зарплату 20 тысяч долларов и подписной бонус 150 тысяч

Премьер-лига
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(1 голосов)

Стороны так и не смогли договориться

СМИ: Кулач просил у Ворсклы зарплату 20 тысяч долларов и подписной бонус 150 тысяч

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

Новина українською

Несколько дней назад нападающий Владислав Кулач покинул "Ворсклу". Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Сейчас футболист находится на просмотре на швейцарском сборе "Динамо".

По информации "Динамомании", форвард был готов остаться в Полтаве, однако хотел улучшения своих финансовых условий, а именно повышения заработной платы до 20 тысяч долларов в месяц, а также выплаты подписного бонуса в размере 150 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что базовая зарплата игрока в Ворскле была в пределах 15 тысяч евро.

Если Мирча Луческу даст добро на подписание воспитанника "Шахтера", в киевском клубе Кулач будет получать больше, чем в "Ворскле".

Напомним, что Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила "Ворскле" занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (7)
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С.Карпович. (Ланівці)
02.07.2021 в 20:01
Та по суті і не багато хотів.
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ulych (Запоріжжя)
02.07.2021 в 19:55
Так у Сурка таких грошенят, мабуть, на цього шанувальника пеньонзів не буде. Та й грати він не буде за Динамо, краще вже Довбика брати, поки ахмєтханова "золота клітка" не захопила. А от Кулачу краще було з ахмєтханамі домовлятися. Хоча, забув, його звідти вже раз виперли...
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
02.07.2021 в 19:54
Ладно если Ворскла заняла бы 6 и ниже местно, но 5... Не то что бы зарплата, которую он запросил была заоблочной. Вероятно это привело бы к требованию остальных увеличить их зарплаты. Лишь поэтому не согласились. Видимо Ворскла не ставит на сезон серьёзных задач. И 5 место для неё предел мечтаний.
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Джин Тоник (R)
02.07.2021 в 19:59
С нынешним составом надеюсь будем хотя бы в 8-ке.Форца Ворскла!Нужны нормальные трансферы.
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Джин Тоник (R)
02.07.2021 в 19:50
пускай гуляет...жадный предатель.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 19:47
Только в Динамо!!!!
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simargl (Чернигов)
02.07.2021 в 19:43
Рыба ищет где глубже... не знаю возьмут ли его в ДК, но то что Ворскла за меньшие деньги найдет ему замену 300%...
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