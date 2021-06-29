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Стало известно, почему Кулач покинул Ворсклу

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Стороны не смогли договориться о продлении контракта

Стало известно, почему Кулач покинул Ворсклу

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Несколько дней назад нападающий Владислав Кулач покинул "Ворсклу". Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Базовая зарплата игрока была в пределах 15 тысяч евро. Кулач в межсезонье вел переговоры, чтобы улучшить свои финансовые условия и остаться в Полтаве. После того как "Ворскла" не смогла удовлетворить пожелания футболиста по новому контракту, Кулач отправился на просмотр в киевское "Динамо" в качестве свободного агента.

Если Мирча Луческу даст добро на подписание воспитанника "Шахтера", в киевском клубе Кулач будет получать больше, чем в "Ворскле".

Не исключен также вариант, что после подписания контракта с киевлянами украинец может на правах аренды отправиться в зарубежный европейский клуб.

Напомним, что Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила "Ворскле" занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач
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Комментарии (5)
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Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 13:19
капец 15 тисяч,за такую игру...мир сошел с ума.хорошо что ушел.
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0
0
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simargl (Чернигов)
29.06.2021 в 12:53
А если не впечатлит Мистера, то в Черноморец ??
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0
-2
Alex-696 (Немирів)
29.06.2021 в 13:00
В Десну.
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0
-1
Vantala (Kharkiv)
29.06.2021 в 13:05
В новый металлист, пригодится
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 12:49
Важко існувати у таких злиднях...
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