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Стало известно, почему Кулач покинул Ворсклу
Стороны не смогли договориться о продлении контракта
Фото: ФК Ворскла
Несколько дней назад нападающий Владислав Кулач покинул "Ворсклу". Стороны не смогли договориться о продлении контракта.
Базовая зарплата игрока была в пределах 15 тысяч евро. Кулач в межсезонье вел переговоры, чтобы улучшить свои финансовые условия и остаться в Полтаве. После того как "Ворскла" не смогла удовлетворить пожелания футболиста по новому контракту, Кулач отправился на просмотр в киевское "Динамо" в качестве свободного агента.
Если Мирча Луческу даст добро на подписание воспитанника "Шахтера", в киевском клубе Кулач будет получать больше, чем в "Ворскле".
Не исключен также вариант, что после подписания контракта с киевлянами украинец может на правах аренды отправиться в зарубежный европейский клуб.
Напомним, что Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила "Ворскле" занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.
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