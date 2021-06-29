Стало известно, почему Кулач покинул Ворсклу

Несколько дней назад нападающий Владислав Кулач покинул "Ворсклу". Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Базовая зарплата игрока была в пределах 15 тысяч евро. Кулач в межсезонье вел переговоры, чтобы улучшить свои финансовые условия и остаться в Полтаве. После того как "Ворскла" не смогла удовлетворить пожелания футболиста по новому контракту, Кулач отправился на просмотр в киевское "Динамо" в качестве свободного агента.

Если Мирча Луческу даст добро на подписание воспитанника "Шахтера", в киевском клубе Кулач будет получать больше, чем в "Ворскле".

Не исключен также вариант, что после подписания контракта с киевлянами украинец может на правах аренды отправиться в зарубежный европейский клуб.

Напомним, что Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила "Ворскле" занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.