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Исмаили - о работе с Де Дзерби: Сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли

Премьер-лига
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(1 голосов)

Игрок привыкает к тактике нового тренера

Исмаили - о работе с Де Дзерби: Сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли

shakhtar.com

Новина українською

Левый защитник "Шахтера" Исмаили поделился впечатлениями от нового тренера клуба Роберто Де Дзерби.

– Что скажешь о новом тренерском штабе? Как построено общение с Роберто Де Дзерби, о чем с ним говорите?

– Понятно, что сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли. Раньше мы говорили на португальском языке, но итальянский я тоже понимаю. Мы и сейчас общаемся, а через некоторое время, думаю, будем понимать все на 100 процентов.

Теперь у нас немного другая работа, много тактического направления. К сожалению, я не так долго занимался с командой, но вижу, что всем игрокам нравится и они довольны тренировками. Все хотят проявить себя наилучшим образом в этом году.

– Уже хочется быстрее приступить к тренировкам с Роберто Де Дзерби?

– Я возвращался из отпуска с большим энтузиазмом, думал, что уже приступлю к тренировкам после продолжительной паузы. Но потом снова появились проблемы. Надеюсь, на следующей неделе смогу приблизиться к команде и быть вместе с ребятами, – сказал Исмаили.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Роберто Де Дзерби
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Источник:
Сайт "Шахтера"

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
03.07.2021 в 17:01
Да, процесс восстановления у Исмаили затягивается. Это тревожно. Нехороший симптом.
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