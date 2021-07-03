Исмаили - о работе с Де Дзерби: Сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли

Левый защитник "Шахтера" Исмаили поделился впечатлениями от нового тренера клуба Роберто Де Дзерби.

– Что скажешь о новом тренерском штабе? Как построено общение с Роберто Де Дзерби, о чем с ним говорите?

– Понятно, что сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли. Раньше мы говорили на португальском языке, но итальянский я тоже понимаю. Мы и сейчас общаемся, а через некоторое время, думаю, будем понимать все на 100 процентов.

Теперь у нас немного другая работа, много тактического направления. К сожалению, я не так долго занимался с командой, но вижу, что всем игрокам нравится и они довольны тренировками. Все хотят проявить себя наилучшим образом в этом году.

– Уже хочется быстрее приступить к тренировкам с Роберто Де Дзерби?

– Я возвращался из отпуска с большим энтузиазмом, думал, что уже приступлю к тренировкам после продолжительной паузы. Но потом снова появились проблемы. Надеюсь, на следующей неделе смогу приблизиться к команде и быть вместе с ребятами, – сказал Исмаили.