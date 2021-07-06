Коваленко: В киевское Динамо никогда не перейду

Полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко высказался о том, как отреагировал на приход Мирчи Луческу в "Динамо" и ответил на вопрос о возможности перехода в киевский клуб.

"Переход Луческу в "Динамо"? Я нормально отреагировал. Я поддерживаю с ним связь, поздравляю с Днем рождения, Новым годом. Я давно с ним разговаривал и понимал, что он хотел работать. Получилось, что в "Динамо". Понимаю, что Луческу - футбольный человек. Не могу его судить за этот переход. Порадовался за него, что он снова работает и что-то дает футболу.

Что если "Динамо" захочет выкупить меня у "Аталанты"? Никогда туда не перейду.

Как в "Шахтере" реагировали на приход Луческу в киевский клуб? Некоторые нормально, некоторые негативно. Для Луческу это вызов. Он выдержал его", - сказал Коваленко.