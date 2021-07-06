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Коваленко: В киевское Динамо никогда не перейду

Премьер-лига
(5 голосов)

Экс-игрок "Шахтера" - о возможности перехода в состав киевлян

Коваленко: В киевское Динамо никогда не перейду

Скриншот: Вацко Live

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко высказался о том, как отреагировал на приход Мирчи Луческу в "Динамо" и ответил на вопрос о возможности перехода в киевский клуб.

"Переход Луческу в "Динамо"? Я нормально отреагировал. Я поддерживаю с ним связь, поздравляю с Днем рождения, Новым годом. Я давно с ним разговаривал и понимал, что он хотел работать. Получилось, что в "Динамо". Понимаю, что Луческу - футбольный человек. Не могу его судить за этот переход. Порадовался за него, что он снова работает и что-то дает футболу.

Что если "Динамо" захочет выкупить меня у "Аталанты"? Никогда туда не перейду.

Как в "Шахтере" реагировали на приход Луческу в киевский клуб? Некоторые нормально, некоторые негативно. Для Луческу это вызов. Он выдержал его", - сказал Коваленко.

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В статье: Мирча Луческу Аталанта (Бергамо) Динамо (Киев) Виктор Коваленко
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (30)
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Orest_ua (Kyiv)
06.07.2021 в 15:58
А кто это?
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0
0
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Spokoyno (Київ)
06.07.2021 в 15:36
А нам і не треба Своїх не менш перспективних пристроїти б
Ответить
0
-1
тутти-10 (Сумська область)
06.07.2021 в 15:32
Урррряяяяя!!!!
Ответить
+1
-2
avatar
Dimonych (FCSD)
06.07.2021 в 15:28
Молодец!
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+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
06.07.2021 в 15:13
От не розумію я тієї мови,туди не перейду,туди не перейду.Голубе, найперше ніхто не кличе,і я думаю навряд чи покличе.там тих дубових що є здихатись не можуть.
Ответить
+4
-1
Приоритет (Неаполь скифский)
06.07.2021 в 15:12
И правильно.
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+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.07.2021 в 15:11
Витя, окстись убогий, такую деревяху как ты никогда бы и не позвали в Динамо Киев. Даже если бы у тебя не было кротовского прошлого...
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+2
-2
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Dimonych (FCSD)
06.07.2021 в 15:30
это вы в футболе не разбираетесь просто
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
06.07.2021 в 15:42
ТО Є ТАК! Вітю Ко... в Шахтарі у основі не бачили, а в Атланті і на лаві важко його помітити! Мабуть пора в РЕАЛ... ФАРМ
0
-1
avatar
Dimonych (FCSD)
06.07.2021 в 15:44
Луческу вообще его лучшим украинским талантом называл... и сейчас общаются
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
06.07.2021 в 15:11
Для чого оце цим типу шахтьоровцам чи то Донецька, чи Львова , чи Харькова, чи Києва, або все одно, ніхто з них шахти і близько не бачив, постійно роздувати оцю висосану з пальця проблему?.І постійно то від одного . то від іншого "шлюхторівця" чуєш, що він тніколи не перейде в Динамо. І хто висасує і навчає отаких типу шахтарівців не любити Україну. Ну якби вони дійсно були б в Донецьку як у 90-х роках, або зараз, тоді зрозуміло , коли зросійщений Донецьк, на все українське дивився як бик на червону хустину і зневажав все українське, або в 2014 році коли екзальтовані донетчане кричали "да здраствує руський мир". Але ж зараз, коли команда проживає в столиці України і отак далі продовжувати розвивати в команді таке відношення до українського і відносити одну команду до своїх постійних ворогів? Незрозуміло........
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+1
-2
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tolina-ystas (Краматорск)
06.07.2021 в 15:17
Про что ты пишешь.Он разве что нибудь сказал о не любви к Украине.Ты называешь высосаной из пальца проблемой проблему о которой понятия не имеешь.Они шахту видели воочию а вот ты того о чём пишешь не зрел совершенно.Откуда тебе знать ,что развивают в команде,которую ты видишь по телевизору.
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+1
-1
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Dimonych (FCSD)
06.07.2021 в 15:32
совсем поехавший... причем тут ваша дыра вообще к Украине? Шахтер - главная гордость украинского футбола.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
06.07.2021 в 15:07
И взвыли убогие,и пошел плач Ярославны по всем закоулкам.И что с них возьмешь ? Сплошь ЛГБТ!
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+2
-2
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Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 15:54
Так ти буква "Г" ???
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0
-1
football_soccer (Украина)
06.07.2021 в 15:02
Коваленко главная загадка из всех украинцев Шахтера. Из всего состава той молодежки, дошедшей до финала ЛЧ ю-19, никто так и не получил шанс играть за основную команду. Единственный украинец из "бразильской эпохи" смог пролезть в основу это только Коваленко. Теперь каким-то мифическим образом он попал в одну из самых атакующих и бегущих команд Европы. Не знаю, кто за него решает карьеру, но делают это на грани гениальнейшей аферы всего нашего футбола. Дальше осталось только с лавки Аталанты попасть на лавку Барсы, взорвать логику , и снять про эту историю кино в Голливуде.
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+6
-1
Червяк (Донецкая)
06.07.2021 в 15:24
Свой шанс из той команды получали, Борячук, Зубков. Получил и ухватился за него Матвиенко. О Зинченко отдельная песня.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
06.07.2021 в 15:01
И он прекрасно с ним справился. А как на счёт тебя, Витя?
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
06.07.2021 в 14:56
Еще один! Да кому ты там нужен?
Ответить
+4
-3
дЫркофан
06.07.2021 в 14:54
завыли дырявые
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+4
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 15:57
олексiн, тобi твою велику дiру може зашити ветиринар ! проси його !
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0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 14:54
В ДИНАМО повно юних хлопчикiв, так що е кому м"ячi подавати ! Ти нам не потрiбен !
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+4
-3
Рівнянин (Рівне)
06.07.2021 в 14:48
Мячики подавать? Та самий хреновий хав в Динамо, грає краще!
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+5
-2
cucumber (Киев)
06.07.2021 в 14:44
В якості кого потрібен ДК Вітьок? Хай далі бігає підтюпцем в Аталанті, яка лікті собі кусає від такої купівлі. Шахта ще й гроші мабуть приплатить аби він там подолі залишався. вася огурцов, який не розуміє, хто порадив Коваленку займатися футболом.
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+5
-1
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Сокира (New Castle)
06.07.2021 в 14:37
На)(уй ти потрібен Динамо!
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+5
-3
фан-горняк (Кривой Рог)
06.07.2021 в 14:36
Просто три два рас
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+3
-2
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Dimonych (FCSD)
06.07.2021 в 15:31
Кривой Рог - Шахтерский город!
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
06.07.2021 в 14:30
он не хочет а кто тебя туда возьмёт--иди в Мариуполь это ваша команда
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+6
-3
Юра с Амура (Дніпро)
06.07.2021 в 14:28
Убеждённый крот.))
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+5
-2
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Dimonych (FCSD)
06.07.2021 в 15:31
То есть отличный человек, другими словами
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+1
0


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