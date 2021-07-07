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Верес - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команда Вирта ведет подготовку к началу сезона
Фото: НК Верес
Контрольный матч, 07.07.2021
"Верес" 18:00 "Агробизнес"
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