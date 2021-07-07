Попов не присоединится к Динамо на втором сборе в Швейцарии

Не успеет восстановиться ко второму сбору и присоединиться к команде до начала нового сезона 22-летний защитник "Динамо" Денис Попов.

Сейчас футболист проходит восстановление в Киеве и, вполне возможно, ему еще может понадобиться дополнительная консультация у зарубежных врачей.

Защитник во время Евро-2020 покинул расположение национальной сборной Украины из-за травмы икроножной мышцы. Также Денис перенес операцию по удалению миндалин.

Напомним, что первый сбор киевского "Динамо" в Швейцарии продлится до 7 июля. После этого команда получит несколько дней отдыха и снова выедет в Швейцарию, где команда пробудет 10 дней - с 10 по 20 июля.