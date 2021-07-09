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Где играть Руху и Львову? Стадион Украина лишили права проведения матчей УПЛ
Стадион во Львове потерял третью категорию
fckarpaty.com
УАФ назвала список стадионов, которые по состоянию на 9 июля соответствуют структурным критериям категорий ассоциации.
Стадион "Украина" во Львове потерял третью категорию и был переведен в список стадионов 2-й категории. Это означает, что отныне на нем не могут проводиться матчи чемпионата Украины.
Напомним, что свои матчи на этом стадионе в сезоне 2021/22 собирались проводить "Рух", "Львов" и ООО "Карпаты". Первые два не смогли договориться с руководством "Арены-Львов" и поэтому решили воспользоваться услугами "Украины".
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