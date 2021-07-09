Где играть Руху и Львову? Стадион Украина лишили права проведения матчей УПЛ

УАФ назвала список стадионов, которые по состоянию на 9 июля соответствуют структурным критериям категорий ассоциации.

Стадион "Украина" во Львове потерял третью категорию и был переведен в список стадионов 2-й категории. Это означает, что отныне на нем не могут проводиться матчи чемпионата Украины.

Напомним, что свои матчи на этом стадионе в сезоне 2021/22 собирались проводить "Рух", "Львов" и ООО "Карпаты". Первые два не смогли договориться с руководством "Арены-Львов" и поэтому решили воспользоваться услугами "Украины".