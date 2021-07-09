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Где играть Руху и Львову? Стадион Украина лишили права проведения матчей УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Стадион во Львове потерял третью категорию

Где играть Руху и Львову? Стадион Украина лишили права проведения матчей УПЛ

fckarpaty.com

Новина українською

УАФ назвала список стадионов, которые по состоянию на 9 июля соответствуют структурным критериям категорий ассоциации.

Стадион "Украина" во Львове потерял третью категорию и был переведен в список стадионов 2-й категории. Это означает, что отныне на нем не могут проводиться матчи чемпионата Украины.

Напомним, что свои матчи на этом стадионе в сезоне 2021/22 собирались проводить "Рух", "Львов" и ООО "Карпаты". Первые два не смогли договориться с руководством "Арены-Львов" и поэтому решили воспользоваться услугами "Украины".

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) стадион Украина ФК Карпаты Львов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Байкал (Lviv)
09.07.2021 в 16:06
Все життя відповідав категорії ,яка дозволяла проводити матчі УПЛ та єврокубкові матчі,а як тільки виник конфлікт з Ареною, тоді зразу забракували. Це називається «добровольно-принудительно» повинні проводити матчі на Арені. Гидко дивитись ,як поводять себе функціонери з ФФУ,але є команда з міністерства Молоді і спорту ,ось і виконують її( не забуваємо,що Арена стоїть на балансі саме міністерства). А бабки то не малі за 30 матчів (Рух +ФК Львів) і віддавати ніхто не хоче. Поколотили понти і прийшли до з поконвічного методу викручування рук
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0
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Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 15:39
Весело то как в украинском футболе. Кто-нибудь помнит такой бардак хотя бы перед одним чемпионатом? Это уже не комедия, а жуткая пародия. P.S. Ну что ж, за 210 т. не захотели аренду, теперь придётся платить сколько скажут… или сниматься с чемпионата. Вот будет весело (в переносном смысле конечно)!
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+1
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kukarekin (Одесса)
09.07.2021 в 15:53
Везде палки в колеса и не дают право выбора.
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+1
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Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 16:02
С Минаем непонятка до сих пор. Теперь проблемы с Рухом и Львовом добавились. Чувствую, что мы накануне грандиозного шухера. УПЛ с 16-ю командами становится все призрачнее.
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 15:33
Стидобисько, два нормальних стадіони в місті. Як ті вівці не можуть вирішити питання стадіону то нехай грають в Винниках або в десь в горах на пасовиськах.
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+1
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ratio (Дн-жинск)
09.07.2021 в 15:23
Как вообще можно проводить аттестацию стадионов после аттестации клубов и за 2 недели до начала чемпионата ? С мозгами все хуже и хуже.
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+5
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