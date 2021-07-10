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Динамо - Серветт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Чемпион Украины стартует на втором сборе
Фото: ФК Динамо
Контрольный матч, 10.07.2021
"Динамо" 21:00 "Серветт"
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