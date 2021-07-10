Йовичевич: Днепру-1 нужно усилить несколько позиций. Мало нас, но мы - бойцы

Главный тренер СК "Днепра-1" Игор Йовичевич подвел итоги контрольного матча с "Колосом" .

— Думаю, что игра понравилась и болельщикам, и нам самим бойцовскими качествами, тактической грамотностью. Считаю, что получился почти матч чемпионата.

Впервые сыграли 90 минут. Соперник сделал замены, а терпели до конца. "Колос", возможно, больше контролировал мяч, особенно в первой зоне, переводили его с фланга на фланг, искал глубину, но лучшие моменты были у нас. Могу поздравить свою команду за продемонстрированую игру.

— Насколько вы довольны состоянием игроков с учетом сыгранных 90 минут?

— Да, впервые сыграли 90 минут. В таких стрессовых условиях на фоне усталости нужно быть точным, иметь свежую голову, чистые мысли, принимать правильные решения.

Сегодня парни показали, что могут играть против команды, участвующей в еврокубках. Хотим мы или нет, но "Колос" – еврокоманда, поздравляем их и желаем всего наилучшего в еврокубках.

Еще открыт трансферный рынок, нужно усилить несколько позиций. Мало нас, но мы – бойцы. Если кто-то травмируется или получит дисквалификацию, то у нас должна быть равноценная замена. Этот чемпионат будет очень требовательным. Мы должны быть готовы.

— Когда вернутся Юрчук и Пихаленок?

— Пихаленок, думаю, будет тренироваться в общей группе с понедельника. А Юрчуку понадобится еще две недели на восстановление. И ждем Довбика. Он присоединится к нам на последнем микроцикле перед чемпионатом, – рассказал Йовичевич.