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Йовичевич: Днепру-1 нужно усилить несколько позиций. Мало нас, но мы - бойцы

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник днепрян подвел итоги спарринга с "Колосом"

Йовичевич: Днепру-1 нужно усилить несколько позиций. Мало нас, но мы - бойцы

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер СК "Днепра-1" Игор Йовичевич подвел итоги контрольного матча с "Колосом".

— Думаю, что игра понравилась и болельщикам, и нам самим бойцовскими качествами, тактической грамотностью. Считаю, что получился почти матч чемпионата.

Впервые сыграли 90 минут. Соперник сделал замены, а терпели до конца. "Колос", возможно, больше контролировал мяч, особенно в первой зоне, переводили его с фланга на фланг, искал глубину, но лучшие моменты были у нас. Могу поздравить свою команду за продемонстрированую игру.

— Насколько вы довольны состоянием игроков с учетом сыгранных 90 минут?

— Да, впервые сыграли 90 минут. В таких стрессовых условиях на фоне усталости нужно быть точным, иметь свежую голову, чистые мысли, принимать правильные решения.

Сегодня парни показали, что могут играть против команды, участвующей в еврокубках. Хотим мы или нет, но "Колос" – еврокоманда, поздравляем их и желаем всего наилучшего в еврокубках.

Еще открыт трансферный рынок, нужно усилить несколько позиций. Мало нас, но мы – бойцы. Если кто-то травмируется или получит дисквалификацию, то у нас должна быть равноценная замена. Этот чемпионат будет очень требовательным. Мы должны быть готовы.

— Когда вернутся Юрчук и Пихаленок?

— Пихаленок, думаю, будет тренироваться в общей группе с понедельника. А Юрчуку понадобится еще две недели на восстановление. И ждем Довбика. Он присоединится к нам на последнем микроцикле перед чемпионатом, – рассказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Бутига (Чернигов)
10.07.2021 в 23:42
С таким составом еще в прошлом сезоне надо было зону еврокубков брать. А ему все кого-то не хватает. Хорошим игрокам тренер не нужен! Вангую- с этим тренером Днепру ничего не светит, опять пролетят мимо еврокубков.
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
11.07.2021 в 00:13
При Йовичевиче Днепр показывает хорошую игру, при таких же игроках Михайленко в зону вылета скатился, многое было упущено при старте.
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Джин Тоник (R)
10.07.2021 в 23:24
Нужно да усиление
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