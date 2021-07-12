Стало известно, когда сборники Динамо присоединятся к команде

Эмил Карас, ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу рассказал, когда игроки сборной Украины присоединятся к работе.

"Ребята хорошо тренируются, работают под нагрузкой, это нормально для периода сборов.

Ждем наших сборников после отдыха и в полном составе приступим к подготовке к последним контрольным играм и началу чемпионата.

Возвращение планируется на 15 июля, а с 16-го они стартуют на тренировках", - отметил Карас.