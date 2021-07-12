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Стало известно, когда сборники Динамо присоединятся к команде

Премьер-лига
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Эмил Карас - о возвращении сборников

Стало известно, когда сборники Динамо присоединятся к команде

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Эмил Карас, ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу рассказал, когда игроки сборной Украины присоединятся к работе.

"Ребята хорошо тренируются, работают под нагрузкой, это нормально для периода сборов.

Ждем наших сборников после отдыха и в полном составе приступим к подготовке к последним контрольным играм и началу чемпионата.

Возвращение планируется на 15 июля, а с 16-го они стартуют на тренировках", - отметил Карас.

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Напомним, что столичный клуб на Евро-2020 в составе сборной Украины представляли Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Беседин, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Александр Тымчик, а также Денис Попов, который покинул расположение сборной из-за травмы после матча украинцев с Нидерландами.

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В статье: Динамо (Киев) Эмил Карас
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Источник:
ФК Динамо Киев

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