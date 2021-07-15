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Шабанов: Немного обидно сразу после свадьбы ехать на сборы

Премьер-лига
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С бала на корабль

Шабанов: Немного обидно сразу после свадьбы ехать на сборы

instagram.com/yulichka_queen

Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов поделился впечатлениями от начала второго сбора команды.

- Артем, тебя можно поздравить с женитьбой? Ты успел жениться между сборами?

- Да, 8 числа.

- Не обидно было сразу снова улетать на сборы?

- Немного обидно. Но мы скоро приедем, так что ничего страшного, все будет хорошо.

- Чем вторые сборы отличаются от первых?

- Да принципиально ничем, такая же самая подготовка. Стараемся выполнять все, что от нас требуют тренеры.

- Нагрузка на сборах постепенно нарастает? Становится больше игровых упражнений, меньше беговых?

- Беговые пока еще немного присутствуют. Но есть и игровые серии. К тому же у нас впереди много спаррингов.

- Эти сборы будут насыщены интересными матчами и соперниками. Встречи с какой командой ожидаешь больше всего?

- Наверное, с испанцами, с "Атлетиком" Бильбао и "Вильярреалом".

- В конце тренировок игроки бьют по воротам на кувырки. Что это за челлендж?

- Бывают, вратари остаются после тренировки, а все полевые игроки исполняют серию ударов с линии штрафной. Они говорят, больше какого количества не пропустят. И если мы меньше забьем, то мы кувыркаемся.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов
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Источник:
ФК Динамо

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