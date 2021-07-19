Рух договорился с Динамо о проведении домашних матчей на Лобановского

"Рух" обратился к руководству киевского "Динамо" с просьбой проводить свои домашние матчи на стадионе имени Валерия Лобановского. Киевляне ответили согласием.

Соответствующее письмо-обращение "Рух" направил на имя первого вице-президента "Динамо" Виталия Сивкова.

В ответ руководство "Динамо" направило письмо, в котором заявили, что не возражают против проведения домашних матчей первой команды "Руха" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

"ФК "Рух" выражает искренние слова благодарности киевскому "Динамо" и его Президенту Игорю Суркису за публичную поддержку. Игорь Михайлович лично связался с Григорием Козловским и протянул руку помощи "Руху" в сложившейся ситуации.

ФК "Динамо" первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразил четкую и однозначную позицию по преследований со стороны УАФ нашего клуба. Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и не боятся ее публично высказывать.

Мы в свою очередь заверяем, и в дальнейшем поддерживать все клубы, которые идут против той произвольной системы, которая образовалась сейчас в украинском футболе, и Его Величества "Царя всея футбола". Можем заверить наших болельщиков, футбольную общественность, друзей и недругов, что мы продолжаем нашу борьбу и верим в победу.

Большой физкульт-привет чиновникам УАФ и вашему Патрону! Друзьям - все! Врагам - закон?, - говорится в сообщении клуба.