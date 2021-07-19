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Рух договорился с Динамо о проведении домашних матчей на Лобановского

Премьер-лига
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(4 голосов)

Вот и хорошо

Рух договорился с Динамо о проведении домашних матчей на Лобановского

Новина українською

"Рух" обратился к руководству киевского "Динамо" с просьбой проводить свои домашние матчи на стадионе имени Валерия Лобановского. Киевляне ответили согласием.

Соответствующее письмо-обращение "Рух" направил на имя первого вице-президента "Динамо" Виталия Сивкова.

Рух договорился с Динамо о проведении домашних матчей на Лобановского - изображение 1
В ответ руководство "Динамо" направило письмо, в котором заявили, что не возражают против проведения домашних матчей первой команды "Руха" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Рух договорился с Динамо о проведении домашних матчей на Лобановского - изображение 2

"ФК "Рух" выражает искренние слова благодарности киевскому "Динамо" и его Президенту Игорю Суркису за публичную поддержку. Игорь Михайлович лично связался с Григорием Козловским и протянул руку помощи "Руху" в сложившейся ситуации.

ФК "Динамо" первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразил четкую и однозначную позицию по преследований со стороны УАФ нашего клуба. Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и не боятся ее публично высказывать.

Мы в свою очередь заверяем, и в дальнейшем поддерживать все клубы, которые идут против той произвольной системы, которая образовалась сейчас в украинском футболе, и Его Величества "Царя всея футбола". Можем заверить наших болельщиков, футбольную общественность, друзей и недругов, что мы продолжаем нашу борьбу и верим в победу.

Большой физкульт-привет чиновникам УАФ и вашему Патрону! Друзьям - все! Врагам - закон?, - говорится в сообщении клуба.

Также "Рух" подтвердил информацию, что УАФ запретила клубу проводить домашние матчи в Тернополе.
Рух договорился с Динамо о проведении домашних матчей на Лобановского - изображение 3
Рух договорился с Динамо о проведении домашних матчей на Лобановского - изображение 4

Напомним, что ранее УАФ запретила "Руху" проводить домашние матчи на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича. Также в СМИ появилась информация, что клуб может быть исключен из УПЛ из-за того, что руководство львовского клуба и "Арена Львов" не достигли соглашения.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (84)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 12:11
При двух нормальних стадіонах у Львові, потрібно домашні матчі проводити в Києві. Київ різко став домашнім стадіоном Руха. Дебіли.
Ответить
0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 12:17
Хто?
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 12:21
Чиновники УАФ.
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
19.07.2021 в 12:09
Я че-то не догоняю...В Тернополе Руху запретили играть ссылаясь на пункт в регламенте, который говорит о том, что команда должна играть в пределах своей области. И тут львовский клуб подаёт запрос для игры на стадионе Динамо в Киеве. В чём логика??? Или Козловский решил быстро перерегестрировать Рух в команду из Киева??? Разве это можно сделать так быстро? Другого объяснения у меня этому действию просто нет....
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 12:14
Тут просте пояснення. На жаль.
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
19.07.2021 в 12:18
Здесь на ветке было объяснение, что возможно это связано с административным подчинением: Тернополь - область, Киев - столица. Поэтому требование играть в своей области на Киев не распространяется. IMHO.
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0
0
Черноморчик (Одесса )
19.07.2021 в 12:06
Что за бред ? Почему в Тернополе нельзя а в Киеве можно ? Это что один регион ?
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+1
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
19.07.2021 в 11:52
«Меня терзают смутные сомнения!», что это не конец этой безумной истории! Подождём «ответный удар» «царя всея футбола»! P.S. А на стадионе им. Лобановского как раз новенький современный газон постелили. Повезёт Руху испытать его, если будет играть!
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+1
0
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 11:48
Стадиону в Тернополе уже давно дали 3 категорию и 3 категория дает клубу право играть в УПЛ. на западе Украины 3 категорию имеют стадионы в Тернополе Луцке и Ужгороде. и 4 категорию имеет Львов Арена
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+1
0
Liverpool 333 (Кировоград )
19.07.2021 в 11:45
Уже и стадиону в Тернополе дали 3 - категорию. Куда Рух не сунеться везде понижают категорию стадиона. Не удивлюсь если дадут понижение стадиона Лобоновского до 3 категории.
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0
-2
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 11:47
Стадиону в Тернополе уже давно дали 3 категорию и 3 категория дает клубу право играть в УПЛ. на западе Украины 3 категорию имеют стадионы в Тернополе Луцке и Ужгороде. и 4 категория Львов Арена
Ответить
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
19.07.2021 в 11:34
Теперь Рух будет сливать матчи Динамо вместо Олимпика
Ответить
+6
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 12:16
Рух ніколи не здавав матчі. Це не маріуполь
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0
0
Hanter44 (Baburka)
19.07.2021 в 11:22
Вот это логика!Оказывается Рух с Киевской области! Иначе ,как еще можно объяснить подобное деяние.?
Ответить
+4
-5
dmitroj88
19.07.2021 в 11:19
Ещё один фарм Мертверчука?...
Ответить
+3
-7
avatar
zloyded (Киев)
19.07.2021 в 11:19
Пока футболом в Украине будет руководить Павелко - порядка и толку не будет!!! Точка!!!
Ответить
+8
-3
avatar
zloyded (Киев)
19.07.2021 в 11:16
Только вот, по заявлению УАФ, стадион должен находиться во Львовской области, а Динамо никак не Львов! Запасаемся попкорном...
Ответить
+4
-3
oda1979 (Запорожье)
19.07.2021 в 11:13
цирк и клоуны...
Ответить
+5
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 12:18
З 95 го кв.
Ответить
0
0
Рівнянин (Рівне)
19.07.2021 в 11:08
Немає нічого простішого,як прибрати пунктик з Регламенту.Але амбіції у царя від футболу,не дадуть цього зробити.
Ответить
+6
0
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 11:09
да дело не в амбициях, а в деньгах
Ответить
+4
-1
Acsakal (Kharkov)
19.07.2021 в 11:11
Мабуть і в тому, і в іншому.
+4
0
Fishing 555 (Rivne)
19.07.2021 в 10:46
Эй ти Коховка жаль одне шо ти дятел
Ответить
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.07.2021 в 10:43
А скільки стадіонів за 7,5 років у Києві побудував Кривавий Наперсточник? А Рух нехай грає, це самобутна команда.
Ответить
+9
-6
aleks68
19.07.2021 в 11:01
а сколько построили стадионов в киеве торговцы унитазами гриша и игорь?так что не гавкай недоношенный долб...б и лижи суркисне молча
Ответить
+6
-7
avatar
zloyded (Киев)
19.07.2021 в 11:17
А что вообще в Киеве делает команда с пропиской в Мариуполе?! Им можно, а Руху нельзя?!
+6
-3
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 10:40
Смотрю на всё это и одно желание - да ну нах эту УПЛ
Ответить
+9
-1
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2021 в 10:41
Из сан Хосе виднее...
Ответить
+3
-6
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 10:43
а что тут еще сказать? да смешно это всё... Руху запретили играть в чужих областях, а Киев разве во Львовской области?
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.07.2021 в 10:41
Так чого ти тут дрочиш?)
Ответить
+3
-4
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 10:42
где хочу там и дрочу, тебя не спросил
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.07.2021 в 10:43
Спалився
+4
-5
aleks68
19.07.2021 в 11:02
сам то на суркисов гоняешь чучело
+3
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.07.2021 в 10:39
Черноморец пусть тоже переедет в Киев! К своим поближе, для удобства.
Ответить
+6
-8
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2021 в 10:39
Неожиданно и странно всё в этом деле. Горы готовы свернуть , но не будут устранять недостатки по стадиону Украина. Стадион ДК в прошлом сезоне тоже ведь запретили, а теперь Олимпик ушел и снова все хорошо ?? Бред от федерации... Верес без стадиона уже 10 лет и может второй раз быть в УПЛ, а Рух и Олимпик не могут...
Ответить
+10
-3
Acsakal (Kharkov)
19.07.2021 в 11:21
Хто сказав, що не хочуть ліквідовувати недоліки на "Україні"? Козловський же чітко написав: "Домовилися про ігри в Тернополі, ПОКИ стадіон Україна будуть ремонтувати". То чим цей варіант є неприйнятним? А от стадіон Лобановського замість стадіона Бандери - це дійсно дивно, і якщо УΑΦ вже така принципова, то має заборонити Руху приймати суперників в Києві ще швидше, ніж в Тернополі, оскільки Києв від Львова значно далі, ніж Тернопіль.
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.07.2021 в 10:37
Смоктарю можна з його вкраденими мільярдами, а Руху ні?
Ответить
+6
-6
aleks68
19.07.2021 в 11:04
прикрой своё вонючее е....о падаль.посчитай лучше "честные"деньги своих хозяев суркисов.они святее всех святых.лижи им молча
Ответить
+3
-6
chino1961 (Сумская обл.)
19.07.2021 в 10:37
Пав--ЕЛКО....иди на ... !
Ответить
+7
0
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 10:35
хах хаах ой не могу, в Тернополе нельзя потому что другая область, а в Киеве можно
Ответить
+8
-2
Liverpool 333 (Кировоград )
19.07.2021 в 11:37
9.07.21 стадиону в Тернополе дали 3 - категорию и теперь не соответствует УПЛ
Ответить
0
-1
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 11:42
что за бред ты счас высрал??? лжец и провокатор. Тернопольский стадион уже давно имеет 3 категорию.
0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.07.2021 в 10:33
В прошлом сезоне: - сколько в Киеве провела "Десна" домашних матчей? - сколько "Мариуполь" сыграл в других городах-областях домашних матчей? Разные причины переноса - это отмазки, а не форс-мажорные обстоятельства. Если согласно регламента - тогда для всех. Может существование ФК "Рух", "Олимпик" - это для УАФ форс-мажор???
Ответить
+11
-2
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2021 в 10:43
Кстати , умник, а сколько в Киеве провела домашних матчей Десна ??? И почему Мариуполь играл все игры на выезде знаешь ))?
Ответить
+1
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.07.2021 в 10:24
Пусть свою благодарность выскажут не в письме, а в сливе! )))
Ответить
+3
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.07.2021 в 10:38
У вишні?
Ответить
+3
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.07.2021 в 10:41
Черешни.
+2
-2
Stihl Kindermann (Gonduras)
19.07.2021 в 10:22
И эти в киев..мля что происходит в чемпионате?
Ответить
+4
-2
chino1961 (Сумская обл.)
19.07.2021 в 10:39
А что сниматься с Чемпа из за дебилов с УАФ?
Ответить
+4
0
Dortmund 09 (Киев)
19.07.2021 в 10:16
Так в Киеве еще никто играть не разрешал. Нужно дождаться ответ от УАФ.
Ответить
+4
-2
RomkoLviv (Львів)
19.07.2021 в 10:05
В мене якийсь дисонанс. Яка різниця між Києвом і Тернополем? Чому там можна, а там ні?
Ответить
+4
0
avatar
Drovko (Lviv)
19.07.2021 в 10:07
Я теж про це ж спитав...мабуть тому що там Суркіс, тому і можна...
Ответить
+2
-3
Fishing 555 (Rivne)
19.07.2021 в 10:12
Ні гроші потрібні. УФА як п'ява все висмоктує.
+4
-1
Fishing 555 (Rivne)
19.07.2021 в 10:10
У Тернополі алкаші живуть а у Києві жрать нема шо гроші то потрібні.
Ответить
+2
-8
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 10:36
а в Ровно нищие живут, не могут стадион построить
+6
0
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 10:39
да Павелко с шайкой умом тронулись...
Ответить
+3
0
78zezabo (Дрогобич)
19.07.2021 в 11:03
Якщо в уаф відмовлять, Рух подає в Лозанну. Так як багато клубів грало свої матчі на стадіоні Лобановського, юристам буде набагато легше виграти справу.
Ответить
+3
0
Liverpool 333 (Кировоград )
19.07.2021 в 11:35
9.07.21 стадиону в Тернополе дали 3 - категорию, теперь уже не соответствует УПЛ
Ответить
0
-1
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 11:43
лжец и провокатор. твои слова неправда, стадион в Тернополе уже давно имеет 3-ю категорию
0
-1
avatar
Drovko (Lviv)
19.07.2021 в 10:05
А як же пункт регламенту який нібито забороняє грати поза межами своєї області, саме з цієї причини заборонили грати в Тернополі?
Ответить
+4
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
19.07.2021 в 10:14
УАФ і логіка - речі несумісні.
Ответить
+5
0
seryiezik (Киев)
19.07.2021 в 10:39
Так Київ це невеличкий райцентр Львівської області.
+6
0
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 10:37
да умора просто, какой то дебилизм
Ответить
+2
0
Liverpool 333 (Кировоград )
19.07.2021 в 11:39
9.07.21 стадиону в Тернополе дали 3 - категорию теперь не соответствует УПЛ
Ответить
0
-1
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 11:44
кировоградский лжец и провокатор!!! что б ты задохнулся своей ложью
0
-1
старий фан (Рівне)
19.07.2021 в 10:03
Ждем пониження категорії ст. Динамо ім Лобановського?
Ответить
+9
-1
Fishing 555 (Rivne)
19.07.2021 в 10:04
Чого це вдруг?
Ответить
0
-5
старий фан (Рівне)
19.07.2021 в 10:14
Ганяти "Рух" по Україні (державі)
+5
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.07.2021 в 10:34
а это "патамучта"
+4
0
Fishing 555 (Rivne)
19.07.2021 в 10:03
Ну і чого плюєте як верблюди. Нехай і грають хоть там.
Ответить
+5
-4
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
19.07.2021 в 09:59
Як виглядає футбольна географія УПЛ на сьогодні: Динамо (Київ), Шахтар (Київ), Десна (Київ), Рух (Київ), Зоря (Запоріжжя), Верес (Луцьк), Інгулець (Кропивницький) та жменька команд, яким ще поки не заборонено грати у рідному місті
Ответить
+8
-1
Fishing 555 (Rivne)
19.07.2021 в 10:07
А Шахту із Архимедом можна з Києва виперти. Нехай їдуть у бразилію грать.
Ответить
+6
-5
FC Energy (Новая Каховка)
19.07.2021 в 10:22
Верес свой в Ровно выгони
+7
-4
avatar
2.dc (Николаев)
19.07.2021 в 09:56
Типа - Суркиса не тронут, кишка тОнка ... В любом случае, респект И.М., уж больно нагло и вызывающе ведут себя Павелковы подельники ... )
Ответить
+11
0
avatar
Drovko (Lviv)
19.07.2021 в 10:09
Якщо команду наші недолугі керівники змушують грати поза межами рідного регіону, не залишаючи їй вибору, то хто в цьому винен? Від того, що команда змушена грати в Києві, вона не стає київською
Ответить
+6
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
19.07.2021 в 09:56
Не дарма кажуть: "Язик до Києва доведе". Створив якось Козловський команду в смт Винники. Язиком попрацював — і вона вже столичною стала.
Ответить
+1
-7
Реальний (Львів)
19.07.2021 в 09:56
Чергова маячня. Рух перереєструвався в Київ чи Київську область?
Ответить
+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
19.07.2021 в 09:55
И за это им будет благодарным по первому требованию...
Ответить
+3
-4
Dr. House (Поділля)
19.07.2021 в 09:41
В Тернополі не можна, бо то різні області, а в Києві тоді як можна? І на Рух в Львові чи Тернополі ходили б, а так для Києва Рух буде другим Олімпіком.
Ответить
+6
0
Freemanod (Одесса)
19.07.2021 в 10:18
Тернопіль - обласний центр, рядове місто, а у Києва - спеціальний статус згідно Конституції України, тому, мабуть, можна. Казуїстика....
Ответить
+2
0
Алекс1955 (Донецк)
19.07.2021 в 10:31
Играть можно в своем ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ. Если продолжит цепочку подчиненности выше то т.к. Киев - СТОЛИЦА Украины, то по логике, там может играть ЛЮБОЙ украинский клуб. Шучу конечно. Думаю УАФ не захочет связываться с ДК.
Ответить
+3
0
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 10:38
ну в Тернополь из Львов 130 км, а до Киева все 550, вот и будуть мотать км
Ответить
+2
0
Liverpool 333 (Кировоград )
19.07.2021 в 11:41
9.07.21 стадиону в Тернополе дали 3 - категорию теперь не соответствует УПЛ
Ответить
0
-1
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 11:45
3-я категория соответствует УПЛ и стадион в Тернополе уже давно имеет 3-ю категорию, а не с июля
0
-1


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