  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, кто кроме Бенито и Супряги досрочно покинул сборы Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто кроме Бенито и Супряги досрочно покинул сборы Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Луческу не рассчитывает больше на этих игроков

Стало известно, кто кроме Бенито и Супряги досрочно покинул сборы Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу принял решение досрочно отправить домой, в Киев, шесть футболистов.

Ранее сообщалось, что покинули сборы нигерийский полузащитник Бенито, а также нападающий Владислав Супряга. Последний вынужден был досрочно завершить сбор в Швейцарии из-за незначительного повреждения, поэтому Луческу посчитал, что футболисту целесообразнее будет восстановиться и готовиться к началу сезона в Киеве.

По информации источника, кроме Бенито и Супряги, в столицу Украины также вернулись молодые футболисты, которые ранее выступали за молодежные команды "Динамо" — защитник Константин Вивчаренко, нападающий Владислав Ванат, защитник Владимир Бражко, а также находившийся на просмотре в составе чемпионов Украины полузащитник Андрей Коробенко.

Напомним, что 21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унионом" (Берлин), а на 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Андрей Коробенко Владислав Супряга Бенито Константин Вивчаренко Владимир Бражко Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Stihl Kindermann (Gonduras)
21.07.2021 в 11:18
Зачем трындеть,повреждение,просто уровень настолько низок что Луч его выгнал.не знает как сдыхатся уже супряги,беги мол говорит в италию не думая(из прошлых статей Ua-football)
Ответить
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
21.07.2021 в 10:53
Шкода Супрягу.Він так і не зрозумів для чого він в Динамо,і що від нього хочуть
Ответить
+1
-1
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
21.07.2021 в 10:05
Всіх в Одесу! На пляж пахлаву продавати. А з Беніто ще можна фоткатись і втирати, що він принц Борундії.
Ответить
+5
-3
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2021 в 09:19
Нееет, с таким нестроением они слоника на продадут...
Ответить
+3
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
21.07.2021 в 09:12
Дійсно краще коли в основа складається з 15... 20 польових гравців. Меньше не потягнуть, більше не дуже добре будуть відчувати один одного...
Ответить
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.07.2021 в 08:54
Всех продать
Ответить
+2
-2
ZNAK_VOPROSA
21.07.2021 в 08:39
Это монстры футбола
Ответить
+2
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...