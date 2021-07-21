Стало известно, кто кроме Бенито и Супряги досрочно покинул сборы Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу принял решение досрочно отправить домой, в Киев, шесть футболистов.

Ранее сообщалось, что покинули сборы нигерийский полузащитник Бенито, а также нападающий Владислав Супряга. Последний вынужден был досрочно завершить сбор в Швейцарии из-за незначительного повреждения, поэтому Луческу посчитал, что футболисту целесообразнее будет восстановиться и готовиться к началу сезона в Киеве.

По информации источника, кроме Бенито и Супряги, в столицу Украины также вернулись молодые футболисты, которые ранее выступали за молодежные команды "Динамо" — защитник Константин Вивчаренко, нападающий Владислав Ванат, защитник Владимир Бражко, а также находившийся на просмотре в составе чемпионов Украины полузащитник Андрей Коробенко.

Напомним, что 21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унионом" (Берлин), а на 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом".