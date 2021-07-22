"Вам будут завидовать все подруги!" - Мариуполь креативно зазывает в женскую команду

" Мариуполь " продолжает набор в женскую клубную команду. Причем делает это клуб довольно креативным способом.

Так, азовцы разместили на официальном сайте объявление, в котором во всех красках рассказали о преимуществах для девушек, которые будут в команде.

Вместо кукол для Вас лучшей игрушкой всегда был футбольный мяч? Мечтаете стать второй Пернилле Хардер? Девушки, тогда Вам прямая дорога в Мариуполь! Мы продолжаем набор в женскую футбольную команду ФК "Мариуполь".

Если Вы целеустремленно идете к своей мечте, и не боитесь новых вызовов, то мы приглашаем Вас вступить в дружную футбольную семью "Мариуполь". Наш клуб ведет свою историю с 1960 года, и мы дорожим своей историей и своей репутацией. Поэтому мы предлагаем полный социальный пакет:

1. С каждым игроком, прошедшим отбор, будет заключен официальный контракт, что означает "белую" заработную плату, выплачиваемую на банковскую карточку два раза в месяц, никаких конвертов и других "мутных" схем!

2. Иногородних игрокам обеспечиваем бесплатное проживание в комфортабельном кампусе в центре города со всеми условиями (быстрый интернет, круглогодичная горячая вода, санузлы в каждом блоке). Для проживания девушек выделен отдельный закрытый этаж, контроль доступа ведется с помощью круглосуточного охранного телевидения. Родители футболисток могут быть спокойны за своих девчонок!

3. Девушки, продолжающие обучение в общеобразовательных школах, получат возможность завершить свое среднее образование в спортивном классе школы Мариуполя, с которой у нас заключен договор. Окажем содействие и в подготовке к сдаче ЗНО!

4. Клуб полностью обеспечит вас качественной игровой формой и спортивной экипировкой;

5. В случае получения спортивных травм все лечение (включая хирургическое вмешательство) и последующую реабилитацию обеспечит за свой счет наш клуб, к Вашим услугам будут лучшие спортивные врачи Мариуполя!

6. Во время игрового и тренировочного процессов мы обеспечим полноценное и вкусное питание;

7. Вы будете тренироваться в комфортных условиях на учебно-тренировочной базе ФК "Мариуполь" (3 полноразмерных поля с натуральным газоном, 1 полноразмерное поле с искусственным, система автоматического полива полей, искусственное освещение). Тренировки "на огородах" уйдут в прошлое!

8. В зимнее время вы будете играть в теплых и комфортных условиях крытого спортивного комплекса "Ильичевец", никаких простуд и насморков, вам будут завидовать все подруги!

9. Вашим профессиональным ростом будут заниматься опытные специалисты с необходимыми тренерскими лицензиями и опытом выступлений в высшей лиге, в тренерский штаб также входят спортивный врач и профессиональный массажист. Забудьте про дилетантов!