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Еще один форвард Динамо может отправиться в аренду в Черноморец

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Владислав Ванат на сборах не впечатлил Луческу

Еще один форвард Динамо может отправиться в аренду в Черноморец

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Еще один игрок "Динамо" может продолжить карьеру в аренде в "Черноморце".

Речь идет о 19-летнем форварде Владиславе Ванате.

Нападающий был на заграничных сборах "Динамо", однако, судя по всему, не впечатлил Мирчу Луческу и уже покинул расположение первой команды киевлян.

Напомним, что В Одессу уже перешли на правах аренды 12 игроков, принадлежащих "Динамо". Среди них два форварда – Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко. Владислав может стать третьим форвардом киевлян в одесском клубе.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Ванат
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (5)
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Будєм разбіратся (Київ)
22.07.2021 в 01:34
Залишилось тільки перейти Луческу
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0
0
Ромзятина (Одесса)
22.07.2021 в 01:16
Это пиз.ц. зае..ли.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.07.2021 в 01:13
Черноморец состоит из нахер не нужных в Динамо. Хорошая команда получится...
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
22.07.2021 в 00:50
В Черноморце скоро игроков Динамо будет больше чем в самом Динамо
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
22.07.2021 в 00:20
Мороз только не давайте пацанов Ротаню в молодёжку --угробит
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0
-2


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