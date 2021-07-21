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Еще один форвард Динамо может отправиться в аренду в Черноморец
Владислав Ванат на сборах не впечатлил Луческу
fcdynamo.kiev.ua
Еще один игрок "
Речь идет о 19-летнем форварде Владиславе Ванате.
Нападающий был на заграничных сборах "Динамо", однако, судя по всему, не впечатлил Мирчу Луческу и
Напомним, что В Одессу уже перешли на правах аренды 12 игроков, принадлежащих "Динамо". Среди них два форварда – Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко. Владислав может стать третьим форвардом киевлян в одесском клубе.
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