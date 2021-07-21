Еще один форвард Динамо может отправиться в аренду в Черноморец

Еще один игрок " Динамо " может продолжить карьеру в аренде в "Черноморце".

Речь идет о 19-летнем форварде Владиславе Ванате.

Нападающий был на заграничных сборах "Динамо", однако, судя по всему, не впечатлил Мирчу Луческу и уже покинул расположение первой команды киевлян .

Напомним, что В Одессу уже перешли на правах аренды 12 игроков, принадлежащих "Динамо". Среди них два форварда – Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко. Владислав может стать третьим форвардом киевлян в одесском клубе.