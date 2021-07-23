Политыло: Хочу быть максимально полезным для команды

Полузащитник "Львова" Сергей Политыло поделился эмоциями о пребывании во львовском клубе, а также о планах на предстоящий сезон.

- Ты уже длительное время во Львове. Что успел увидеть за это время и есть ли уже любимые места?

- Город замечательный, я не раз приезжал во Львов. За время пребывания в клубе еще не успел ничего увидеть - у нас сборы и постоянные тренировки.

Были 3 дня выходных и я поехал домой в Одессу, увидеться с семьей.

- Как прошло знакомство с клубом?

- Все великолепно! Похоже с моим пребыванием в "Олимпике": там тоже все дружные. Где бы я ни был - всегда хороший коллектив! Мне везет.

- Кто из команды сейчас больше заряжает?

- Знакомство прошло быстро. Более того, нескольких футболистов, Алексея Довгого, Макса Грисьо, Дмитрия Семенива, знал еще до перехода. С другими пересекались на поле, правда, играли в разных командах. Могу спросить у ребят и бытовые вещи. Например, на счет квартиры.

- Как возник вариант продолжения карьеры во Львове?

- Здесь ряд факторов. Контракт с "Олимпиком" закончился во время отпуска, к тому же, к сожалению, клуб покинул Премьер-Лигу. Ко мне позвонили из "Львова", пригласили играть. И я согласился!

- Сколько голов планируешь забить в сезоне?

- Как можно больше. Загадывать не хочу. Я не нападающий, но всегда хочется отправлять мяч в ворота и отдавать голевые передачи - быть максимально полезным для команды.

- Готов стать штатным пенальтистом и / или капитаном команды?

- Можно забивать и без пенальти. Главное - забивать!

- В свое время ударом с пенальти ты принес победу "Олимпикц" над "Львовом" в 2019 году. Ожидаешь на подобный эпизод, находясь по другую сторону?

- Я помню этот гол. Мы тогда выиграли 1:0. Матч был на стадионе "Украина". Не знаю как насчет повтора, но буду делать максимум", - сказал Политыло.