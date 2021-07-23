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Политыло: Хочу быть максимально полезным для команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник "Львова" рассказал об адаптации в новому клубе

Политыло: Хочу быть максимально полезным для команды

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Полузащитник "Львова" Сергей Политыло поделился эмоциями о пребывании во львовском клубе, а также о планах на предстоящий сезон.

- Ты уже длительное время во Львове. Что успел увидеть за это время и есть ли уже любимые места?

- Город замечательный, я не раз приезжал во Львов. За время пребывания в клубе еще не успел ничего увидеть - у нас сборы и постоянные тренировки.

Были 3 дня выходных и я поехал домой в Одессу, увидеться с семьей.

- Как прошло знакомство с клубом?

- Все великолепно! Похоже с моим пребыванием в "Олимпике": там тоже все дружные. Где бы я ни был - всегда хороший коллектив! Мне везет.

- Кто из команды сейчас больше заряжает?

- Знакомство прошло быстро. Более того, нескольких футболистов, Алексея Довгого, Макса Грисьо, Дмитрия Семенива, знал еще до перехода. С другими пересекались на поле, правда, играли в разных командах. Могу спросить у ребят и бытовые вещи. Например, на счет квартиры.

- Как возник вариант продолжения карьеры во Львове?

- Здесь ряд факторов. Контракт с "Олимпиком" закончился во время отпуска, к тому же, к сожалению, клуб покинул Премьер-Лигу. Ко мне позвонили из "Львова", пригласили играть. И я согласился!

- Сколько голов планируешь забить в сезоне?

- Как можно больше. Загадывать не хочу. Я не нападающий, но всегда хочется отправлять мяч в ворота и отдавать голевые передачи - быть максимально полезным для команды.

- Готов стать штатным пенальтистом и / или капитаном команды?

- Можно забивать и без пенальти. Главное - забивать!

- В свое время ударом с пенальти ты принес победу "Олимпикц" над "Львовом" в 2019 году. Ожидаешь на подобный эпизод, находясь по другую сторону?

- Я помню этот гол. Мы тогда выиграли 1:0. Матч был на стадионе "Украина". Не знаю как насчет повтора, но буду делать максимум", - сказал Политыло.

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В статье: Сергей Политыло ФК Львов
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Источник:
ПФК Львов

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Комментарии (2)
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wws (Львів)
23.07.2021 в 09:03
Безумовно це значне підсилення Львова. Саме гравця такого креативного плана в центрі поля після втрати бразильця Ліпе бракувало цій команді.
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LAZ E183 (Рига)
23.07.2021 в 09:20
Тим більше, дуже досвідчений і попри вік, в чудовій фізичній формі.
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+1
0


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