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Шапаренко, Гармаш, Цыганков и Кулач в старте Динамо на спарринг с Унионом
Предпоследний летний спарринг киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня киевское "
В Австрии команда Луческу сыграет с берлинским "Унионом".
Уже известен стартовый состав киевлян на этот поединок.
Стартовый состав Динамо: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Цыганков, Родригес, Кулач
Напомним, что матч начнется в 18:00, а UA-Футбол проведёт
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