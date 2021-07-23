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Шапаренко, Гармаш, Цыганков и Кулач в старте Динамо на спарринг с Унионом

Премьер-лига
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Предпоследний летний спарринг киевлян

Шапаренко, Гармаш, Цыганков и Кулач в старте Динамо на спарринг с Унионом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня киевское "Динамо" проведёт свой очередной спарринг на летних сборах.

В Австрии команда Луческу сыграет с берлинским "Унионом".

Уже известен стартовый состав киевлян на этот поединок.

Стартовый состав Динамо: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Цыганков, Родригес, Кулач

Напомним, что матч начнется в 18:00, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Унион (Берлин)
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