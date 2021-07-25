Сергийчук: Спасибо фанатам, что они ездят за нами и поддерживают

Нападающий ровенского "Вереса" Михаил Сергийчук прокомментировал поддержку фанатов на трибунах в матче против "Колоса" в Луцке в рамках первого тура УПЛ:

"Думаю, все фанаты из Ровно желали болеть дома, на своем стадионе. Тогда их было бы в несколько раз больше. Спасибо им, что они ездят за нами и поддерживают. Мы им за это благодарны", - сказал Сергийчук.

Напомним, что "Верес" проводит домашние матчи в УПЛ на стадионе "Авангард" в Луцке, ведь арена в Ровно находится на стадии реконструкции. На вчерашнем матче против "Колоса" на трибунах собралось около 1,5 тысячи болельщиков подопечных Вирта.