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Рафаилов: Игра Зари? Думаю, кухонные дрочеры, которые знают, как тренировать, все проанализируют

Премьер-лига
(4 голосов)

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Рафаилов: Игра Зари? Думаю, кухонные дрочеры, которые знают, как тренировать, все проанализируют

Новина українською

Экс-генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что наблюдал за матчем "черно-белых" против "Александрии" со стадиона. Он снова обратился к болельщикам клуба.

"Вчера впервые, за долгое время, посмотрел вживую игру "Зари". Смотрел с трибуны, что тоже давно не делал. Считаю, что, наверное, было бы полезно футболистам, тренерам и руководству послушать комментарии болельщиков. Одно условие, чтобы они были не узнаны. Чтобы это были не фото для Instagram, сухая правда".

"Об игре. Судя по всему, в лице "Александрии" украинский чемпионат теряет ещё одну самобытную команду. Играют по принципу "нам бы день простоять, да ночь продержаться". Куда-то пропали жесткий прессинг уже на половине противника, острые стандарты... Правда, остались долгие лежания на траве, имитация "смертельных" травм, постоянные затяжки времени".

"Игра "Зари"... Я думаю, кухонные дрочеры, которые знают, как тренировать, кого приглашать в команду, кого из нее отчислять, проанализируют игру. Но, будь футболисты "Александрии" чуть помастеровитее, все могло закончиться разгромом. И, как всегда, этих очков может не хватить в конце сезона..."

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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Комментарии (12)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
26.07.2021 в 12:57
Коли вусатий любитель русского мира збирається повертати вкрадене у луганської Зорі...!?
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+4
-2
avatar
Evgenariys (Чернигов)
26.07.2021 в 12:39
дайте уже деду самогона, пускай помолчит свой рот
Ответить
+4
-2
Stihl Kindermann (Gonduras)
26.07.2021 в 12:37
Зачем у этого старого онани..а вообще интересуются?
Ответить
+1
-1
football_soccer (Украина)
26.07.2021 в 12:21
шо значит "смотрел вживую с трибуны"? откуда в дурке трибуны?
Ответить
+7
-1
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
26.07.2021 в 12:55
вусатий екс - сусід по палаті з шепетівським шизіком дуріаном...
Ответить
+4
-1
Будєм разбіратся (Київ)
26.07.2021 в 12:04
Старе пердло восстало проти кухонних дрочерів
Ответить
+9
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.07.2021 в 12:03
Забаньте его! )))) Видать паника у дяди)))
Ответить
+3
-1
старий фан (Рівне)
26.07.2021 в 11:59
Він точно неадекватний.
Ответить
+5
-1
Indiana Jones (Харьков)
26.07.2021 в 11:55
Наверное ему это знакомо
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.07.2021 в 11:52
Рафаилов скорее специалист по кухонным дрочерам чем по футболу.
Ответить
+7
-1
Indiana Jones (Харьков)
26.07.2021 в 11:43
А что, Рафик ни в чем не виноват. Классика
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+4
-1
vwv (Харьков)
26.07.2021 в 11:37
Кто это??? Зачем выкладывать мысли этого ватного ноунейма?
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+9
-1


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