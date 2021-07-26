Рафаилов: Игра Зари? Думаю, кухонные дрочеры, которые знают, как тренировать, все проанализируют

Экс-генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что наблюдал за матчем "черно-белых" против "Александрии" со стадиона. Он снова обратился к болельщикам клуба.

"Вчера впервые, за долгое время, посмотрел вживую игру "Зари". Смотрел с трибуны, что тоже давно не делал. Считаю, что, наверное, было бы полезно футболистам, тренерам и руководству послушать комментарии болельщиков. Одно условие, чтобы они были не узнаны. Чтобы это были не фото для Instagram, сухая правда".

"Об игре. Судя по всему, в лице "Александрии" украинский чемпионат теряет ещё одну самобытную команду. Играют по принципу "нам бы день простоять, да ночь продержаться". Куда-то пропали жесткий прессинг уже на половине противника, острые стандарты... Правда, остались долгие лежания на траве, имитация "смертельных" травм, постоянные затяжки времени".