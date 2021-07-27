Стало известно, когда Динамо пройдет вакцинацию от коронавируса

Киевское " Динамо " несколько месяцев назад в порядке живой очереди подало в Минздрав заявку на вакцинацию сотрудников клуба от COVID-19.

Тренеры и игроки "Динамо" пройдут вакцинацию в среду, 28 июля. Также вместе с основной командой продет эту процедуру молодежный состав "Динамо".

Сегодня (27 июля) вакцинацию проходят сотрудники клуба.

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Напомним, что 26 июля бело-синие вернулись в Киев, а первый официальный матч проведут 1 августа на НСК "Олимпийский" против "Вереса".