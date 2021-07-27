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Стало известно, когда Динамо пройдет вакцинацию от коронавируса
Киевляне решили не затягивать с процедурой
Киевское "
Тренеры и игроки "Динамо" пройдут вакцинацию в среду, 28 июля. Также вместе с основной командой продет эту процедуру молодежный состав "Динамо".
Сегодня (27 июля) вакцинацию проходят сотрудники клуба.
Напомним, что 26 июля бело-синие вернулись в Киев, а первый официальный матч проведут 1 августа на НСК "Олимпийский" против "Вереса".
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (2)
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kotigorok (Чернігів)
27.07.2021 в 19:06
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Рівнянин (Рівне)
27.07.2021 в 18:25
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