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Миколенко: Не вижу смысла думать о другом клубе
Защитник киевлян не обращает внимание на слухи
instagram.com/mikola_16
Защитник "
"Я обращал на это внимание, когда мне было 19 лет, когда первые такие слухи только появились.
А сейчас я четко знаю свои задачи, мне нужно играть за "Динамо". Я отдаюсь на 100% и вообще не вижу смысла думать о другом клубе или переходе", - сказал Миколенко.
Напомним, что в прошлом сезоне 22-летний Миколенко в 36 матчах за "Динамо" забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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