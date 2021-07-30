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Миколенко: Не вижу смысла думать о другом клубе

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник киевлян не обращает внимание на слухи

Миколенко: Не вижу смысла думать о другом клубе

instagram.com/mikola_16

Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал слухи, которые этим летом сватали его в различные европейские клубы.

"Я обращал на это внимание, когда мне было 19 лет, когда первые такие слухи только появились.

А сейчас я четко знаю свои задачи, мне нужно играть за "Динамо". Я отдаюсь на 100% и вообще не вижу смысла думать о другом клубе или переходе", - сказал Миколенко.

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Напомним, что в прошлом сезоне 22-летний Миколенко в 36 матчах за "Динамо" забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
30.07.2021 в 20:25
Суркиса его мнение не интересует...
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+3
-1
Джин Тоник (R)
30.07.2021 в 20:19
Главное чтоб в сборную больше не вызывали Мико.А с Бастой пускай фоткается.
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+6
0
dmitroj88
30.07.2021 в 20:17
Действительно, после такой игры на Евро думать уже не о чем. И судя по фото с Бастой думать нечем.
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+6
0


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