Миколенко: Не вижу смысла думать о другом клубе

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко прокомментировал слухи, которые этим летом сватали его в различные европейские клубы.

"Я обращал на это внимание, когда мне было 19 лет, когда первые такие слухи только появились.

А сейчас я четко знаю свои задачи, мне нужно играть за "Динамо". Я отдаюсь на 100% и вообще не вижу смысла думать о другом клубе или переходе", - сказал Миколенко.