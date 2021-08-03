Защитник Ингульца: Физически мы нормально выглядим, просто у нас реализация хромает

Защитник "Ингульца" Евгений Опанасенко прокомментировал поражение от Зари (1:5) во втором туре УПЛ.

"Физически мы нормально выглядим, просто у нас реализация хромает. У нас было несколько опасных моментов, которые мы обязаны были забивать, а потом опасный момент у наших ворот — и мы пропускаем гол. Очень просто", — сказал Опанасенко.