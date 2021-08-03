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Защитник Ингульца: Физически мы нормально выглядим, просто у нас реализация хромает

Премьер-лига
(1 голосов)

"Ингулец" потерпел разгромное поражение от "Зари"

Защитник Ингульца: Физически мы нормально выглядим, просто у нас реализация хромает

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Защитник "Ингульца" Евгений Опанасенко прокомментировал поражение от Зари (1:5) во втором туре УПЛ.

"Физически мы нормально выглядим, просто у нас реализация хромает. У нас было несколько опасных моментов, которые мы обязаны были забивать, а потом опасный момент у наших ворот — и мы пропускаем гол. Очень просто", — сказал Опанасенко.

Отметим, что после 2-х туров УПЛ у команды из Петрово пока ноль набранных очков.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Опанасенко Ингулец (Петрово)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
03.08.2021 в 12:05
Просто ви регбісти.
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