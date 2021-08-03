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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец и Динамо сыграют в среду. Утверждены даты и время начала матчей 4-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание 4-го тура УПЛ

Ингулец и Динамо сыграют в среду. Утверждены даты и время начала матчей 4-го тура УПЛ

uaf.ua

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 4-го тура УПЛ сезона 2021/22.

4 тур

13 августа (пятница)

Шахтер - Металлист 1925 19:30

14 августа (суббота)

Верес - Ворскла 17:00

Заря - Минай 19:30

Десна - Днепр-1 19:30

15 августа (воскресенье)

Колос - Рух 17:00

Львов - Александрия 19:30

16 августа (понедельник)

Мариуполь - Черноморец 19:00

18 августа (среда)

Ингулец - Динамо 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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