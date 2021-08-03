Премьер-лига
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Ингулец и Динамо сыграют в среду. Утверждены даты и время начала матчей 4-го тура УПЛ
Расписание 4-го тура УПЛ
uaf.ua
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 4-го тура УПЛ сезона 2021/22.
4 тур
13 августа (пятница)
Шахтер - Металлист 1925 19:30
14 августа (суббота)
Верес - Ворскла 17:00
Заря - Минай 19:30
Десна - Днепр-1 19:30
15 августа (воскресенье)
Колос - Рух 17:00
Львов - Александрия 19:30
16 августа (понедельник)
Мариуполь - Черноморец 19:00
18 августа (среда)
Ингулец - Динамо 19:30
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Источник:УПЛ
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