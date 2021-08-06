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Динамо договорилось о товарищеском матче с чемпионом Серии А

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Встреча состоится 14 августа

Динамо договорилось о товарищеском матче с чемпионом Серии А

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" проведет товарищеский матч с миланским "Интером".

Спарринг с итальянской командой состоится в субботу, 14 августа. Встреча пройдет в Монце на арене U-Power Stadium.

Начало игры запланировано на 19:30 (по киевскому времени).

Напомним, что 11 августа в 19:30 "Динамо" проведет перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины, когда на НСК "Олимпийский" примет закарпатский "Минай".

Добавим, что по итогам сезона 2020/21 миланский "Интер" стал чемпионом Италии.

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В статье: Динамо (Киев) Интер (Милан)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
06.08.2021 в 15:23
Луческу - Молодец! Вот это модготовка.
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