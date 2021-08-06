Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо договорилось о товарищеском матче с чемпионом Серии А
Встреча состоится 14 августа
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" проведет товарищеский матч с миланским "Интером".
Спарринг с итальянской командой состоится в субботу, 14 августа. Встреча пройдет в Монце на арене U-Power Stadium.
Начало игры запланировано на 19:30 (по киевскому времени).
Напомним, что 11 августа в 19:30 "Динамо" проведет перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины, когда на НСК "Олимпийский" примет закарпатский "Минай".
Добавим, что по итогам сезона 2020/21 миланский "Интер" стал чемпионом Италии.
Популярное сейчас
- Маркер не спас. Номера и фамилии отклеились от формы казанского Рубина прямо во время матча
- Стали известны подробности травмы Попова - СМИ
- Луческу провели операцию по удалению кисты
- Стало известно, где Шахтер проведет домашний матч плей-офф квалификации ЛЧ
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
Новости по теме
- 17:14 Украинские СМИ: Динамо и Интер запланировали спарринг на 14 августа. Это базовый день 4-го тура УПЛ
- 08:49 Украинские Англия стала второй страной в истории Таблицы коэффициентов, которая выбила более ста баллов за один цикл
- 09:15 Украинские Кризис Ла Лиги или прорыв АПЛ? Впервые за последние девять лет Англия стала лидером в Таблице коэффициентов